ОАО ЕДКММ
В Волгограде ученик начальных классов пробил камнем голову пенсионеру Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
13.05.2017 12:47

В Волгограде ученик начальных классов пробил камнем голову пенсионеру

По словам очевидцев шокирующего происшествия, ребенок сделал это умышленно.

Как стало известно "СоцИнформБюро" от жителей Кировского района, инцидент произошел накануне вечером во дворе улицы Быстрова, 84а. Учащийся начальных классов школы №100, гуляя на улице с друзьями, обнаружил человека без определённого места жительства и принялся над ним издеваться.

- Дети рассказали, что этот мальчиков начал издеваться над пожилым человеком. Когда тот спал, он начал лопать над его ухом шарик, а затем и вовсе взял камень и ударил им пенсионера по голове, - рассказали корреспонденту "СоцИнформБюро" очевидцы происшествия.

По их же словам, сделал это школьник умышленно, желая причинить страдания немощному старику, который передвигается при помощи костылей.

- Он жив, его увезли в больницу. Когда приехали полиция и представители ПДН, то бабушка этого ребёнка на вопросы сотрудников ответила: "Ну он же бомж!", - поделились жители района.

В Волгограде ученик начальных классов пробил камнем голову пенсионеру

Волгоградцы рассказали, что этот дедушка безобидный и интеллигентный. Он давно живет на улице, спит где попало и кушает, что найдет.

Надира Коннова
ФОТО: Ляна Авдеева

Следующая >
 

Понравилась новость? Поделись с друзьями!

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Архив новостей

 

Самое читаемое

Баннер
Баннер
Баннер
Баннер

Последние комментарии

добавить на Яндекс

Новости Волгограда и Волгоградской области. Новости за сегодня, криминальные новости, чрезвычайные происшествия, экономика, политика, персоны и многое другое...

© Все права на материалы сайта принадлежат редакции СоцИнформБюро. Перепечатка допустима только при наличии прямой гиперссылки на сайт.

Информационное агентство СоцИнформБюро. 16+

Свидетельство о регистрации ИА № ТУ34-00512 от 15 мая 2013г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Волгоградской области и Республике Калмыкия.

Телефон 8 (961) 685-20-68, Адрес: 400048, Россия, Волгоград, просп.Жукова, д.100, Email: info(0)volgasib.ru

Реклама на сайте

Баннер
Рейтинг@Mail.ru