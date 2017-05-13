В Волгограде ученик начальных классов пробил камнем голову пенсионеру

Как стало известно "СоцИнформБюро" от жителей Кировского района, инцидент произошел накануне вечером во дворе улицы Быстрова, 84а. Учащийся начальных классов школы №100, гуляя на улице с друзьями, обнаружил человека без определённого места жительства и принялся над ним издеваться.

- Дети рассказали, что этот мальчиков начал издеваться над пожилым человеком. Когда тот спал, он начал лопать над его ухом шарик, а затем и вовсе взял камень и ударил им пенсионера по голове, - рассказали корреспонденту "СоцИнформБюро" очевидцы происшествия.

По их же словам, сделал это школьник умышленно, желая причинить страдания немощному старику, который передвигается при помощи костылей.

- Он жив, его увезли в больницу. Когда приехали полиция и представители ПДН, то бабушка этого ребёнка на вопросы сотрудников ответила: "Ну он же бомж!", - поделились жители района.

Волгоградцы рассказали, что этот дедушка безобидный и интеллигентный. Он давно живет на улице, спит где попало и кушает, что найдет.

Надира Коннова

ФОТО: Ляна Авдеева