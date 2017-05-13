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Миллион за контрафактный алкоголь не предел Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
13.05.2017 22:06

Миллион за контрафактный алкоголь не предел

 Сотрудники полиции районного центра Камышин Волгоградской области завершили уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в незаконной реализации алкогольной продукции.


Следствием было установлено, что в январе-феврале 2016 года 42-летний безработный житель Камышина, ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности, закупал в областном центре у неизвестных лиц спиртосодержащую продукцию известных марок и дорогих брендов. После закупок предприимчивый гражданин доставлял алкоголь в Камышин, где реализовывал его по недорогим ценам. Лже-предпринимателя задержали при очередной доставке товара из Волгограда в Камышин сотрудники ОБЭПа. В ходе обысков по месту жительства задержанного, полицейские изъяли более 260 бутылок «левого» алкоголя с поддельными акцизными марками.

Проведенная экспертиза показала, что изъятые акцизы были изготовлены не на предприятиях ФГУП «Гознак». Общая сумма ущерба, причиненная правообладателям, составила 1,2 миллиона рублей.

Мужчина дал признательные показания в совершенном преступлении, пояснив, что таким образом зарабатывал себе средства на жизнь, - сообщили ИА «Социнформбюро» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Уголовное дело по статье 180 части 1 УК РФ (Незаконное использование чужого товарного знака, если это деяние совершено неоднократно и причинило крупный ущерб) завершено и направлено в городской суд Камышина для рассмотрения по существу.

Евгений Иванов

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