Миллион за контрафактный алкоголь не предел

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|13.05.2017 22:06
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Проведенная экспертиза показала, что изъятые акцизы были изготовлены не на предприятиях ФГУП «Гознак». Общая сумма ущерба, причиненная правообладателям, составила 1,2 миллиона рублей.
Мужчина дал признательные показания в совершенном преступлении, пояснив, что таким образом зарабатывал себе средства на жизнь, - сообщили ИА «Социнформбюро» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.
Уголовное дело по статье 180 части 1 УК РФ (Незаконное использование чужого товарного знака, если это деяние совершено неоднократно и причинило крупный ущерб) завершено и направлено в городской суд Камышина для рассмотрения по существу.
Евгений Иванов
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