Миллион за контрафактный алкоголь не предел



Следствием было установлено, что в январе-феврале 2016 года 42-летний безработный житель Камышина, ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности, закупал в областном центре у неизвестных лиц спиртосодержащую продукцию известных марок и дорогих брендов. После закупок предприимчивый гражданин доставлял алкоголь в Камышин, где реализовывал его по недорогим ценам. Лже-предпринимателя задержали при очередной доставке товара из Волгограда в Камышин сотрудники ОБЭПа. В ходе обысков по месту жительства задержанного, полицейские изъяли более 260 бутылок «левого» алкоголя с поддельными акцизными марками.

Проведенная экспертиза показала, что изъятые акцизы были изготовлены не на предприятиях ФГУП «Гознак». Общая сумма ущерба, причиненная правообладателям, составила 1,2 миллиона рублей.

Мужчина дал признательные показания в совершенном преступлении, пояснив, что таким образом зарабатывал себе средства на жизнь, - сообщили ИА «Социнформбюро» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Уголовное дело по статье 180 части 1 УК РФ (Незаконное использование чужого товарного знака, если это деяние совершено неоднократно и причинило крупный ущерб) завершено и направлено в городской суд Камышина для рассмотрения по существу.

Евгений Иванов