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Пранкер на "Евровидении" со сцены показал всему миру свою пятую точку Печать
Скандалы и ЧП Главные новости
14.05.2017 10:03

Пранкер на

28-летний пранкер Виталий Седюк устроил очередную выходку. Мужчина выбежал на сцену и снял штаны.

Как стало известно "СоцИнформБюро", во время премьеры песни Джамалы на "Евровидении" зритель с австралийским флагом неожиданно выбежал на сцену и, повернувшись к зрителям, оголил свои ягодицы.

В зале послышались хохот и аплодисменты. Стоит отметить, что Джамала никак не отреагировала на произошедшее, а вот охрана среагировала слишком поздно, допустив выход постороннего человека на сцену. В итоге хулигана пришлось утащить на глазах у всего мира.

Позже стало известно, что это известный 28-летний пранкер Виталий Седюк. Данную информацию подтверждает ТСН (ранее украинец работал на "1+1") и служба безопасности конкурса. Мужчина известен тем, что в 2013 году "испортил" "Оскар", а в конце 2016 года разозлил Ким Кардашьян, пытаясь поцеловать ее пятую точку.

9 мая на ТСН появилась разгромная колонка Седюка про открытие "Евровидения", в которой журналист заявил, что "картинка" была ужасной - "не спасли даже красивые съемки Мариинского дворца". Кроме того, пранкер раскритиковал английский язык всех ведущих.

Напомним, 13 мая в Киеве проходил финал конкурса Евровидение-2017. В этом году Россия не принимала участия в песенном конкурсе и не транслировала на своих федеральных каналах. Это решение было поддержано 75% россиян.

Надира Коннова
Фото: REUTERS/Stringer

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