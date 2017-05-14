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В массовом ДТП в Кировском районе пострадали четыре человека Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
14.05.2017 10:33

В массовом ДТП в Кировском районе пострадали четыре человека

Не убедившись в безопасности своего маневра, автомобиль "ВАЗ-21213" с такой силой ударил "Фольксваген Туарег", что тот столкнулся с "Фольксваген Крафтер", который выбросило через разделительную полосу на полосу встречного движения.

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, 13 мая в 07:40 52-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем "ВАЗ-21213" следовала по ул. 64 Армии со стороны Советского района в сторону Красноармейского района. Напротив дома № 52 по ул. 64 Армии автоледи начала перестраиваться из среднего ряда в крайний левый ряд, не убедившись в безопасности своего маневра. В результате произошло столкновение с автомобилем "Фольксваген Туарег", который двигался в крайнем левом ряду. После этого автомобиль "Фольксваген Туарег" столкнулся с автомобилем "Фольксваген Крафтер", который двигался за ним в попутном направлении.

- От удара автомобиль "Фольксваген Туарег" выбросило через разделительную полосу на полосу встречного движения, - прокомментировали в ведомстве.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали пассажиры автомашины "Фольксваген Крафтер". В больницу с травмами были доставлены две женщины в возрасте 33 и 55 лет, а также двое несовершеннолетних мальчиков в возрасте 10 и 12 лет.

Надира Коннова

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