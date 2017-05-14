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|В Волгограде госпитализировали пассажирку "безопасного" автобуса
|Скандалы и ЧП Волгоград
|14.05.2017 12:17
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Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, накануне утром 36-летний водитель автобуса "ЛИАЗ" следовал по ул. 64-й Армии в сторону Красноармейского района. Шофер проехал буквально 200 м от остановки общественного транспорта "Горная поляна" и экстренно затормозил, в результате чего в салоне упала 70-летняя пассажирка.
- Женщина получила ушиб и была доставлена в больницу, - прокомментировали в ведомстве.
Стоит отметить, что это уже далеко не первый случай падения при резком торможении транспортного средства. С различными травмами после поездки на новых "безопасных" автобусах в больницу уже попало несколько горожан. А случай, который произошел накануне, так и вовсе может привести к судебным тяжбам. Водитель рейсового автобуса №85 при посадке не увидел женщину, которая одной ногой уже поднялась в транспорт, и закрыл дверь. В результате женщина упала и автобус протащил несчастную несколько метров, прежде, чем остановился.
Надира Коннова
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