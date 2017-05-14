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Снявшему штаны на "Евровидении" пранкеру грозит до пяти лет заключения‍ Печать
Скандалы и ЧП Главные новости
14.05.2017 16:46

Снявшему штаны на

Гражданину Украины, который оголил на сцене свои ягодицы во время выступления в финале "Евровидения-2017" певицы Джамалы, грозит штраф или лишение свободы сроком до пяти лет.

Как сообщает "СоцИнформБюро" со ссылкой на министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, хулиган задержан на 72 часа до суда, и о мере пресечения станет известно уже в понедельник, 15 мая. Об этом госчиновник сообщил в своем Facebook.

Напомним, во время премьеры песни Джамалы на "Евровидении" зритель с австралийским флагом неожиданно выбежал на сцену и, повернувшись к зрителям, оголил свои ягодицы. В зале послышались хохот и аплодисменты. Стоит отметить, что Джамала никак не отреагировала на произошедшее, а вот охрана среагировала слишком поздно, допустив выход постороннего человека на сцену. Прервав номер с раздеванием, охранники выпроводили мужчину с мероприятия.

Стало известно, что хулиганом оказался 28-летний украинский пранкер Виталий Седюк. Мужчина известен тем, что в 2013 году "испортил" "Оскар", а в конце 2016 года разозлил Ким Кардашьян, пытаясь поцеловать ее пятую точку.

Надира Коннова

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