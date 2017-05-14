Депутаты городской думы обнародовали свои доходы
На официальном портале Волгоградской городской Думы появились сведения о доходах и имуществе народны....
В Волгограде концессионером ЦПКиО станет ООО «Парк»
Конкурс на получение в концессию волгоградского центрального парка культуры и отдыха не состоялся в ....
|Снявшему штаны на "Евровидении" пранкеру грозит до пяти лет заключения
|Скандалы и ЧП Главные новости
|14.05.2017 16:46
|
Как сообщает "СоцИнформБюро" со ссылкой на министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, хулиган задержан на 72 часа до суда, и о мере пресечения станет известно уже в понедельник, 15 мая. Об этом госчиновник сообщил в своем Facebook.
Напомним, во время премьеры песни Джамалы на "Евровидении" зритель с австралийским флагом неожиданно выбежал на сцену и, повернувшись к зрителям, оголил свои ягодицы. В зале послышались хохот и аплодисменты. Стоит отметить, что Джамала никак не отреагировала на произошедшее, а вот охрана среагировала слишком поздно, допустив выход постороннего человека на сцену. Прервав номер с раздеванием, охранники выпроводили мужчину с мероприятия.
Стало известно, что хулиганом оказался 28-летний украинский пранкер Виталий Седюк. Мужчина известен тем, что в 2013 году "испортил" "Оскар", а в конце 2016 года разозлил Ким Кардашьян, пытаясь поцеловать ее пятую точку.
Надира Коннова
Понравилась новость? Поделись с друзьями!
-
16:46
Снявшему штаны на "Евровидении" пранкеру грозит до пяти лет заключения
-
12:17
В Волгограде госпитализировали пассажирку "безопасного" автобуса
-
11:31
Стало известно, чем занималась волгоградка, ехавшая в электричке с поднятой рукой
-
10:33
В массовом ДТП в Кировском районе пострадали четыре человека
-
10:03
Пранкер на "Евровидении" со сцены показал всему миру свою пятую точку
-
13.05.2017 22:06
Миллион за контрафактный алкоголь не предел
-
13.05.2017 16:51
«Ротор» и «Ангушт» рассудит ростовчанин
-
13.05.2017 15:16
В нескольких регионах России перестали выдавать водительские права
-
13.05.2017 15:04
Валерий Брагин объявил состав на «Кубок Черного моря»
-
13.05.2017 12:47
В Волгограде ученик начальных классов пробил камнем голову пенсионеру
-
13.05.2017 11:58
В Волгограде автобус протащил зажатую дверью пассажирку по дороге
-
13.05.2017 11:25
В России выросла минимальная цена на водку и коньяк
-
13.05.2017 10:35
Судебные приставы опровергли информацию о продаже Царицынской водокачки
-
12.05.2017 23:11
Умер актер Юрий Шерстнев, снявшийся в "Антикиллере" и "Бумбараше"
Самое читаемое
-
16:46
Снявшему штаны на "Евровидении" пранкеру грозит до пяти лет заключения
-
12:17
В Волгограде госпитализировали пассажирку "безопасного" автобуса
-
10:33
В массовом ДТП в Кировском районе пострадали четыре человека
-
10:03
Пранкер на "Евровидении" со сцены показал всему миру свою пятую точку
-
13.05.2017 22:06
Миллион за контрафактный алкоголь не предел
-
13.05.2017 12:47
В Волгограде ученик начальных классов пробил камнем голову пенсионеру
-
13.05.2017 11:58
В Волгограде автобус протащил зажатую дверью пассажирку по дороге
Последние комментарии
-
«ПитерАвто» получил 400 миллионов за новые автобусные маршруты
-
Новая транспортная схема многих не устраивает тем, что теперь приходится делать пересадки, а это ... >>
-
-
В Волгограде автобус протащил зажатую дверью пассажирку по дороге
-
В Волгограде госпитализировали пассажирку "безопасного" автобуса
-
Через весь город нужен скоростной трамвай. >>
-
-
В Волгограде депутаты вновь рассмотрят вопрос о переводе часов в регионе
-
А в декабре (если стрелки переведут) начнете возмущаться " Еще только 3 часа дня, а солнце уже зашло ... >>
-
-
В Волгограде ученик начальных классов пробил камнем голову пенсионеру
-
Волгоград и Воронеж свяжут дополнительным рейсом
-
At thiјs moment I am going away to dߋ my brᥱakfast, after havіng mү breakfastнедопу стимое содержимоеing ... >>
-
-
Враги современной России: мнения экспертов