Обнаруженного у мусорных баков на севере Москвы трехметрового питона отправили в зоопарк

Как стало известно "СоцИнформБюро", питона нашел мужчина по имени Закир по адресу: Дмитровское шоссе, д. 41, корп. 2. По словам очевидца, трехметровый питон лежал во дворе дома у мусорных баков. Сразу были вызваны сотрудники МЧС.

Прибывшие спасатели обнаружили на брюхе у рептилии небольшую травму. Профессионалы решили отвезти питона в Московский зоопарк, где его здоровьем займутся ветеринары.

Стоит отметить, что питоны хоть и сильные, но не агрессивные. Чтобы такая змея напала, надо её разозлить. И то, в рамках защиты питон будет кусаться, а не душить, а укусы у них болезненные, но не ядовитые.

Надира Коннова