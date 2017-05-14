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|Обнаруженного у мусорных баков на севере Москвы трехметрового питона отправили в зоопарк
|Скандалы и ЧП Главные новости
|14.05.2017 18:21
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Как стало известно "СоцИнформБюро", питона нашел мужчина по имени Закир по адресу: Дмитровское шоссе, д. 41, корп. 2. По словам очевидца, трехметровый питон лежал во дворе дома у мусорных баков. Сразу были вызваны сотрудники МЧС.
Прибывшие спасатели обнаружили на брюхе у рептилии небольшую травму. Профессионалы решили отвезти питона в Московский зоопарк, где его здоровьем займутся ветеринары.
Стоит отметить, что питоны хоть и сильные, но не агрессивные. Чтобы такая змея напала, надо её разозлить. И то, в рамках защиты питон будет кусаться, а не душить, а укусы у них болезненные, но не ядовитые.
Надира Коннова
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