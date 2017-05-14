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|В Волгограде пострадавшего от рук школьника бездомного пенсионера выгнали из больницы
|Скандалы и ЧП Волгоград
|14.05.2017 22:34
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Как стало известно "СоцИнформБюро" от жителей Кировского района, пожилой человек без определенного места жительства, пострадавший от рук ученика начальных классов, сегодня вновь появился во дворе улицы Быстрова, 84а. Старик одиноко сидел во дворе с перевязанной головой.
Напомним, шокирующий инцидент произошел вечером 12 мая во дворе вышеуказанной улицы. Учащийся начальных классов школы №100, гуляя на улице с друзьями, обнаружил бездомного старика и принялся над ним издеваться. По словам детей, школьник сначала лопал над его ухом шарик, а затем взял камень и ударил им пенсионера по голове. По словам очевидцев происшествия, сделал это школьник умышленно, желая причинить страдания немощному человеку, который передвигается при помощи костылей. Жители дома вызвали скорую помощь и прибывшие по вызову медики забрали мужчину в больницу. Когда приехала полиция и представители ПДН, то бабушка этого ребёнка на вопросы сотрудников ответила: "Ну он же бомж!".
Сегодня, 14 мая, местные жители были немало удивлены, когда увидели пенсионера, одиноко сидящего на лавочке. На их вопрос, почему его так быстро отпустили, дедушка ответил, что его из больницы выгнали.
- Мы подошли к нему и спросили, как он себя чувствует, на что мужчина ответил: "Спасибо, хорошо, мне сейчас намного лучше, чем было". На наш вопрос о том, как его приняли в больнице, пожилой человек ответил, что ему сделали укол в голову, перебинтовали и попросили ... уйти. Пенсионер сказал врачам, что у него кружится голова и он плохо себя чувствует. В ответ на это его просто попросили покинуть помещение. Ну и, естественно, он ушел. Эти два дня дедушка шел пешком до Кировского района из 7-ой больницы, расположенной в Советском районе Волгограда. Ни имени, ни фамилии пожилого человека мы не знаем, но знаем, что приблизительно ему 65 лет. Он основную информацию о себе не дает, видимо, побаивается, - рассказали местные жители.
При этом волгоградцы отметили, что мужчина не злоупотребляет алкоголем, совершенно безобидный, интеллигентный, но очень беспомощный. Кто-то даже вспомнил, что однажды мужчина упал и не смог встать без посторонней помощи.
По словам врача-реаниматолога Михаила Николаева, медики после оказания помощи не отвечают за пациентов.
- Уверен, что помощь ему оказали необходимую, далее медики за него не отвечают. Увы (а может и к счастью ), больница - это не монастырь и не приют, - отметил врач скорой помощи.
Сейчас неравнодушные волгоградцы пытаются своими силами помочь попавшему в трудную ситуацию пенсионеру и активно призывают к этому остальных горожан.
Надира Коннова
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