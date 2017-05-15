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На трассе «Волгоград-Москва» сгорела ГАЗель Печать
Скандалы и ЧП
15.05.2017 08:47

На трассе «Волгоград-Москва» сгорела ГАЗель

Эксперты предполагают, что причиной пожара стало короткое замыкание проводки.


Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области, сигнал о пожаре поступил на пульт диспетчера 14 мая в 18:47. Выяснилось, что в Иловлинском районе на 783-м километре трассы М6 по всей площади горел автомобиль «ГАЗель Соболь» 2012 года выпуска.

Пожарным расчетам удалось ликвидировать огонь в 19:04. В результате пожара погибших и пострадавших нет.

Специалисты считают, что ГАЗель загорелась из-за замыкания в электропроводке.

Полина Макарова
ФОТО: пресс-служба ГУ МЧС России по региону

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