На трассе «Волгоград-Москва» сгорела ГАЗель



Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области, сигнал о пожаре поступил на пульт диспетчера 14 мая в 18:47. Выяснилось, что в Иловлинском районе на 783-м километре трассы М6 по всей площади горел автомобиль «ГАЗель Соболь» 2012 года выпуска.

Пожарным расчетам удалось ликвидировать огонь в 19:04. В результате пожара погибших и пострадавших нет.

Специалисты считают, что ГАЗель загорелась из-за замыкания в электропроводке.

Полина Макарова

ФОТО: пресс-служба ГУ МЧС России по региону