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|На трассе «Волгоград-Москва» сгорела ГАЗель
|Скандалы и ЧП
|15.05.2017 08:47
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Пожарным расчетам удалось ликвидировать огонь в 19:04. В результате пожара погибших и пострадавших нет.
Специалисты считают, что ГАЗель загорелась из-за замыкания в электропроводке.
Полина Макарова
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