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Камышанин продавал фальшивый элитный алкоголь Печать
Скандалы и ЧП
15.05.2017 09:42

Камышанин продавал подделки на элитный алкоголь

Полицейские задержали местного жителя при попытке сбыта алкогольной продукции с поддельными этикетками и акцизами.

Дознаватели отдела МВД «Камышинский» завершили расследование уголовеного дела о незаконном использовании товарного знака при продаже спиртосодержащей продукции.

По данным уголовного дела, 42-летний ранее судимый камышанин в январе-феврале 2016 года закупал у неизвестных лиц в Волгограде алкоголь известных марок и дорогих брендов. В Камышине мужчина продавал подделки по недорогой цене.

При очередной перевозке алкоголя, подозреваемый был задержан сотрудниками полиции.

В ходе обысков в доме у него были изъяты 260 бутылок несертифицированной алкогольной продукции с поддельными акцизными марками и этикетками. Специалисты оценили ущерб правообладателям в 1,2 миллионов рублей.

Теперь за незаконное использование чужого товарного знака ему грозит до 2 лет лишения свободы.

Юлия Соболева
Фото: МВД «Камышинский»

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