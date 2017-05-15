Дознаватели отдела МВД «Камышинский» завершили расследование уголовеного дела о незаконном использовании товарного знака при продаже спиртосодержащей продукции.

По данным уголовного дела, 42-летний ранее судимый камышанин в январе-феврале 2016 года закупал у неизвестных лиц в Волгограде алкоголь известных марок и дорогих брендов. В Камышине мужчина продавал подделки по недорогой цене.

При очередной перевозке алкоголя, подозреваемый был задержан сотрудниками полиции.

В ходе обысков в доме у него были изъяты 260 бутылок несертифицированной алкогольной продукции с поддельными акцизными марками и этикетками. Специалисты оценили ущерб правообладателям в 1,2 миллионов рублей.

Теперь за незаконное использование чужого товарного знака ему грозит до 2 лет лишения свободы.

Юлия Соболева

Фото: МВД «Камышинский»