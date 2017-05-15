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В Дзержинском районе ветер повалил дерево на проезжую часть Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
15.05.2017 09:48

В Дзержинском районе ветер повалил дерево на проезжую часть

Происшествие случилось рядом с пешеходным переходом, но лишь по счастливой случайности никто не пострадал.

Как сообщили "СоцИнформБюро" очевидцы происшествия, в понедельник, 15 мая, около 7 часов утра в микрорайоне Семь ветров из-за сильного порыва ветра на дорогу упало дерево. Лишь по счастливой случайности никто не пострадал, несмотря на то, что происшествие случилось возле пешеходного перехода.

- Сильный ветер выкорчевал дерево с корнем. Оно с грохотом упало на асфальт. Рядом стояли пешеходы, ожидая зеленого сигнала светофора, чтобы перейти дорогу. Под самим деревом, к счастью, никого не оказалось, - рассказали очевидцы.

Напомним, около четырех месяцев назад разбушевавшийся в городе ураганный ветер стал причиной падения не только деревьев и опор ЛЭП, но и двух строительных кранов.

ГУ МЧС России по Волгоградской области в очередной раз предупреждает, что при сильном ветре на улице лучше обходить шаткие строения и слабо укреплённые конструкции, а автомобили парковать вдали от деревьев и рекламных щитов.

Надира Коннова
ФОТО: Игорь Кевшиков

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