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Водитель «Лада Калина» погиб в двойном ДТП под Волгоградом Печать
Скандалы и ЧП
15.05.2017 10:05

Водитель «Лада Калина» погиб в двойном ДТП под Волгоградом

На трассе «Волгоград-Сальск» автомобиль ГАЗ-331063 сбил пешехода. Пока водитель помогал пострадавшему, в припаркованный на "аварийке" ГАЗ врезалась «Лада Калина».

Смертельное ДТП произошло прошлой ночью на 46 километре автодороги «Волгоград-Сальск».

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе МВД по региону, 34-летний водитель на ГАЗ-331063 совершил наезд на пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте.

На месте ДТП автомобилист припарковал авто, включил световую сигнализацию и выставил аварийный знак. Позже 56-летний водитель на Лада-111730 «Калина», двигаясь со сторону Сальска, въехал в припаркованный ГАЗ.

В результате водитель «Калины» скончался на месте, пассажиры и сбитый пешеход были госпитализированы.

Юлия Соболева
Фото: ИА «СоцИнформБюро»

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