Депутаты городской думы обнародовали свои доходы
На официальном портале Волгоградской городской Думы появились сведения о доходах и имуществе народны....
В Волгограде концессионером ЦПКиО станет ООО «Парк»
Конкурс на получение в концессию волгоградского центрального парка культуры и отдыха не состоялся в ....
|Водитель «Лада Калина» погиб в двойном ДТП под Волгоградом
|Скандалы и ЧП
|15.05.2017 10:05
|
Смертельное ДТП произошло прошлой ночью на 46 километре автодороги «Волгоград-Сальск».
Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе МВД по региону, 34-летний водитель на ГАЗ-331063 совершил наезд на пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте.
На месте ДТП автомобилист припарковал авто, включил световую сигнализацию и выставил аварийный знак. Позже 56-летний водитель на Лада-111730 «Калина», двигаясь со сторону Сальска, въехал в припаркованный ГАЗ.
В результате водитель «Калины» скончался на месте, пассажиры и сбитый пешеход были госпитализированы.
Юлия Соболева
Понравилась новость? Поделись с друзьями!
-
10:15
В камышинской многоэтажке на балконе загорелся мусор
-
10:14
В Волгограде водитель на внедорожнике рассекал по пешеходной зоне Центральной набережной
-
10:05
Водитель «Лада Калина» погиб в двойном ДТП под Волгоградом
-
09:48
Дожди и похолодание ждут волгоградцев в начале недели
-
09:48
В Дзержинском районе ветер повалил дерево на проезжую часть
-
09:42
Камышанин продавал фальшивый элитный алкоголь
-
09:01
Два района Волгограда останутся без воды с 16 по 19 мая
-
08:47
На трассе «Волгоград-Москва» сгорела ГАЗель
-
14.05.2017 22:34
В Волгограде пострадавшего от рук школьника бездомного пенсионера выгнали из больницы
-
14.05.2017 18:21
Обнаруженного у мусорных баков на севере Москвы трехметрового питона отправили в зоопарк
-
14.05.2017 16:46
Снявшему штаны на "Евровидении" пранкеру грозит до пяти лет заключения
-
14.05.2017 12:17
В Волгограде госпитализировали пассажирку "безопасного" автобуса
-
14.05.2017 11:31
Стало известно, чем занималась волгоградка, ехавшая в электричке с поднятой рукой
-
14.05.2017 10:33
В массовом ДТП в Кировском районе пострадали четыре человека
Самое читаемое
-
10:15
В камышинской многоэтажке на балконе загорелся мусор
-
10:14
В Волгограде водитель на внедорожнике рассекал по пешеходной зоне Центральной набережной
-
10:05
Водитель «Лада Калина» погиб в двойном ДТП под Волгоградом
-
09:48
В Дзержинском районе ветер повалил дерево на проезжую часть
-
09:42
Камышанин продавал фальшивый элитный алкоголь
-
08:47
На трассе «Волгоград-Москва» сгорела ГАЗель
-
14.05.2017 22:34
В Волгограде пострадавшего от рук школьника бездомного пенсионера выгнали из больницы
Последние комментарии
-
Андрей Бочаров оказался в числе двоечников
-
Народ ! Не всё так просто как вы думаете !Не Бочаров назначает зар.платы народу, а Правительство ... >>
-
Забрал у пенсионеров Ветеранов области законную доплату в 558 рублей,подавилс я бы этими деньгами! >>
-
-
В Волгограде автобус протащил зажатую дверью пассажирку по дороге
-
Переименовать не в Питеравто а СКОТОВОЗ >>
-
-
В Волгограде госпитализировали пассажирку "безопасного" автобуса
-
А когда в маршрутках, люди гибнут через раз, ломают себе руки ноги вылетают из лобовых стёкол. Автобус ... >>
-
-
В Волгограде депутаты вновь рассмотрят вопрос о переводе часов в регионе
-
А в декабре (если стрелки переведут) начнете возмущаться " Еще только 3 часа дня, а солнце уже зашло ... >>
-
-
В Волгограде пострадавшего от рук школьника бездомного пенсионера выгнали из больницы
-
В Волгограде ученик начальных классов пробил камнем голову пенсионеру
-
Это дело соц. работника больницы - помочь бездомному немощному человеку, которого некуда выписывать. >>
-
-
Враги современной России: мнения экспертов
-
Запредельная коррупция и вредительская экономическая политика - главные враги России. >>
-
-
Стало известно, чем занималась волгоградка, ехавшая в электричке с поднятой рукой
-
Может она секаса хотела? :-))) >>
-