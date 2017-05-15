Водитель «Лада Калина» погиб в двойном ДТП под Волгоградом

Смертельное ДТП произошло прошлой ночью на 46 километре автодороги «Волгоград-Сальск».

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе МВД по региону, 34-летний водитель на ГАЗ-331063 совершил наезд на пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте.

На месте ДТП автомобилист припарковал авто, включил световую сигнализацию и выставил аварийный знак. Позже 56-летний водитель на Лада-111730 «Калина», двигаясь со сторону Сальска, въехал в припаркованный ГАЗ.

В результате водитель «Калины» скончался на месте, пассажиры и сбитый пешеход были госпитализированы.

Юлия Соболева

Фото: ИА «СоцИнформБюро»