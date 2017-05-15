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В Волгограде водитель на внедорожнике рассекал по пешеходной зоне Центральной набережной Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
15.05.2017 10:14

В Волгограде водитель на внедорожнике рассекал по пешеходной зоне Центральной набережной

По словам гуляющих на набережной горожан, водитель "Митсубиси" был нетрезв.

Как сообщили "СоцИнформБюро" очевидцы, мужчина на внедорожнике в воскресенье, 14 мая, изрядно напугал прогуливающихся горожан. Водитель иномарки решил "погонять" пешеходов и велосипедистов по Центральной набережной. Волгоградцы отметили, что хорошо, что не было в этот момент детей в этой пешеходной зоне, которые любят кататься на самокатах, роликах и скейтах. По словам очевидцев происшествия, водитель находился за рулем в нетрезвом состоянии.

Бдительные волгоградцы остановили водителя внедорожника и вызвали полицию.

Надира Коннова
ФОТО: Александр Бурцев

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