В Волгограде водитель на внедорожнике рассекал по пешеходной зоне Центральной набережной

По словам гуляющих на набережной горожан, водитель "Митсубиси" был нетрезв. Как сообщили "СоцИнформБюро" очевидцы, мужчина на внедорожнике в воскресенье, 14 мая, изрядно напугал прогуливающихся горожан. Водитель иномарки решил "погонять" пешеходов и велосипедистов по Центральной набережной. Волгоградцы отметили, что хорошо, что не было в этот момент детей в этой пешеходной зоне, которые любят кататься на самокатах, роликах и скейтах. По словам очевидцев происшествия, водитель находился за рулем в нетрезвом состоянии. Бдительные волгоградцы остановили водителя внедорожника и вызвали полицию. Надира Коннова

ФОТО: Александр Бурцев Следующая >