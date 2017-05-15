В камышинской многоэтажке на балконе загорелся мусор

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, в 11- квартале Камышина в 12:41 случился пожар. На 4-х квадратных метрах балкона 9-ти этажного многоквартирного дома горел мусор.

- Пожарные расчёты 28-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 12:48ч, - уточнили в региональном ГУ МЧС России.

В результате пожара никто не пострадал. Эксперты считают, что причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем.

Полина Макарова

ФОТО:globallookpress