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В камышинской многоэтажке на балконе загорелся мусор Печать
Скандалы и ЧП
15.05.2017 10:15

В камышинской многоэтажке на балконе загорелся мусор

Предполагаемая причина пожара – неосторожное обращение с огнем.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, в 11- квартале Камышина в 12:41 случился пожар. На 4-х квадратных метрах балкона 9-ти этажного многоквартирного дома горел мусор.

- Пожарные расчёты 28-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 12:48ч, - уточнили в региональном ГУ МЧС России.

В результате пожара никто не пострадал. Эксперты считают, что причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем.

Полина Макарова
ФОТО:globallookpress

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