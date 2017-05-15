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|На севере Волгограда безработный из супермаркета украл шесть банок кофе
|Скандалы и ЧП Волгоград
|15.05.2017 11:10
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Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, около недели назад с заявлением в полицию обратилась 40-летняя продавец-кассир супермаркета. Заявительница рассказала, что вечером в супермаркет под видом покупателя зашел неизвестный мужчина. Незнакомец толкнул женщину и открыто похитил с прилавка несколько банок кофе, после чего скрылся.
Сотрудники полиции установили личность и задержали подозреваемого в совершении данного преступления. Злоумышленником оказался 32-летний безработный, ранее судимый житель Тракторозаводского района.
Мужчина сознался в содеянном и пояснил, что похищенные шесть банок кофе он продал своим знакомым, а деньги потратил на покупку продуктов питания и алкоголя.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж". Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет.
Надира Коннова
ФОТО: Социальная сеть ВКонтакте
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