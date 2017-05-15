ОАО ЕДКММ
На севере Волгограда безработный из супермаркета украл шесть банок кофе Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
15.05.2017 11:10

На севере Волгограда безработный из супермаркета украл шесть банок кофе

Сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 1 Тракторозаводского района раскрыли ранее совершенное преступление.

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, около недели назад с заявлением в полицию обратилась 40-летняя продавец-кассир супермаркета. Заявительница рассказала, что вечером в супермаркет под видом покупателя зашел неизвестный мужчина. Незнакомец толкнул женщину и открыто похитил с прилавка несколько банок кофе, после чего скрылся.

Сотрудники полиции установили личность и задержали подозреваемого в совершении данного преступления. Злоумышленником оказался 32-летний безработный, ранее судимый житель Тракторозаводского района.

Мужчина сознался в содеянном и пояснил, что похищенные шесть банок кофе он продал своим знакомым, а деньги потратил на покупку продуктов питания и алкоголя.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж". Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет.

Надира Коннова

ФОТО: Социальная сеть ВКонтакте

Следующая >
 

Понравилась новость? Поделись с друзьями!

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Архив новостей

 

Самое читаемое

Баннер
Баннер
Баннер
Баннер

Последние комментарии

добавить на Яндекс

Новости Волгограда и Волгоградской области. Новости за сегодня, криминальные новости, чрезвычайные происшествия, экономика, политика, персоны и многое другое...

© Все права на материалы сайта принадлежат редакции СоцИнформБюро. Перепечатка допустима только при наличии прямой гиперссылки на сайт.

Информационное агентство СоцИнформБюро. 16+

Свидетельство о регистрации ИА № ТУ34-00512 от 15 мая 2013г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Волгоградской области и Республике Калмыкия.

Телефон 8 (961) 685-20-68, Адрес: 400048, Россия, Волгоград, просп.Жукова, д.100, Email: info(0)volgasib.ru

Реклама на сайте

Баннер
Рейтинг@Mail.ru