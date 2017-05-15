На севере Волгограда безработный из супермаркета украл шесть банок кофе

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, около недели назад с заявлением в полицию обратилась 40-летняя продавец-кассир супермаркета. Заявительница рассказала, что вечером в супермаркет под видом покупателя зашел неизвестный мужчина. Незнакомец толкнул женщину и открыто похитил с прилавка несколько банок кофе, после чего скрылся.

Сотрудники полиции установили личность и задержали подозреваемого в совершении данного преступления. Злоумышленником оказался 32-летний безработный, ранее судимый житель Тракторозаводского района.

Мужчина сознался в содеянном и пояснил, что похищенные шесть банок кофе он продал своим знакомым, а деньги потратил на покупку продуктов питания и алкоголя.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж". Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет.

Надира Коннова

ФОТО: Социальная сеть ВКонтакте