Доверчивые волгоградцы продолжают отдавать деньги мошенникам

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе Управления МВД России по Волгограду, в полицию обратилась 89-летняя жительница Красноармейского района. Пожилая женщина сообщила, что ей на стационарный телефон позвонил неизвестный. Мужчина представился ее сыном и попросил денег, якобы ему необходимо срочно заплатить 150 тысяч рублей за освобождение его от уголовной ответственности. Пенсионерка поверила незнакомцу и передала деньги приехавшему к ней курьеру.

Жертвой мошенника стал и 45-летний житель Краснооктябрьского района, который разместил на одном из сайтов в сети Интернет объявление о предоставлении услуг по автоперевозкам. Неизвестный мужчина представился клиентом и, под предлогом оплаты за предстоящую работу, попросил сообщить ему персональные данные банковской карты, чтобы оплатить услуги ГСМ. Волгоградец продиктовал мошеннику реквизиты банковской карты и вскоре обнаружил списание 24 тысяч рублей.

Аналогичным способом аферисты смогли обмануть и 60-летнюю жительницу Дзержинского района. Пенсионерка разместила объявление в Интернете о продаже туфель. Вскоре ей позвонил покупатель и попросил сообщить данные банковской карты. После того, как женщина выполнила просьбу незнакомца, она обнаружила, что с её счета произошло списание около 4 тысяч рублей.

Попалась на уловки мошенницы и 36-летняя жительница Краснооктябрьского района. Волгоградка рассказала, что к ней домой пришла неизвестная женщина и представилась целительницей. Незнакомка заявила, что на хозяйке квартиры лежит порча и она готова помочь её снять. Для этого женщина попросила принести ей все ювелирные украшения. Мошенница сложила все полученные изделия в платок и провела какие-то манипуляции. "Целительница" сказала, что украшения заберет с собой и вернет через несколько дней. Волгоградка лишь после ухода мошенницы поняла, что стала жертвой аферистки. Общий ущерб похищенного составил 20 тысяч рублей.

В настоящее время по всем фактам возбудили уголовные дела.

Надира Коннова