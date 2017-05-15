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|Под Волгоградом 27-летний мужчина вступил в связь с несовершеннолетней племянницей жены
|Скандалы и ЧП Волгоград
|15.05.2017 12:56
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Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе СУ СКР по региону, Суровикинский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело в отношении 27-летнего жителя Чернышковского района, подозреваемого в совершении преступления по статье "Половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста".
Следователи установили, что в феврале 2017 года мужчина на своем автомобиле вывез в лесополосу 15-летнюю племянницу жены. Там, по обоюдному согласию он вступил с ней в половую связь.
- Вскоре супруга изменника узнала об интимных отношениях между ее мужем и малолетней родственницей. Сор из избы было решено не выносить. О том, что школьница живет половой жизнью, в правоохранительные органы сообщили медики, которые проводили плановый медицинский осмотр учащихся, - рассказала "СоцИнформБюро" старший помощник руководителя управления СУ СК России по Волгоградской области Наталия Куницкая.
Девочка солгала следователям, рассказав, что половой акт у нее был лишь однажды и то с неизвестным ей парнем, которого она больше никогда не видела. Стражи порядка установили истину и доказали, что преступление совершил фактически родственник.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Свою вину мужчина полностью признал. За содеянное жителю Чернышковского района грозит до четырех лет лишения свободы.
Надира Коннова
ФОТО: СК России
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