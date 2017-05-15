Разыскиваемый преступник бросился в бега при виде правоохранителей

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе Росгвардии по Волгоградской области, за сутки правоохранителям удалось задержать двух разыскиваемых преступников.

14 мая во время патрулирования одной из улиц Дзержинского района сотрудники Росгвардии заметили мужчину, схожего по приметам с разыскиваемым преступником. Заметив патрульную машину, волгоградец резко бросился бежать, однако вскоре был задержан.

Как оказалось, местный житель с апреля 2017 года находился в розыске за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения.

В тот же день полицейским Волгограда поступила информация о предполагаемом местонахождении другой преступницы.

Полицейским и сотрудникам вневедомственной охраны удалось быстро найти и задержать злоумышленницу. Ей оказалась уроженка Иркутской области, находящаяся в розыске за кражу.

Юлия Соболева

Фото: globallookpress