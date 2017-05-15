Врач волгоградского главного бюро МСЭ подозревается в получении взятки

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе СУ СКР по региону, возбуждено уголовное дело в отношении врача по медико-социальной экспертизе волгоградского главного бюро МСЭ. Женщина подозревается в получении взятки за незаконные действия.

Следователи установили, что в начале текущего года врач, узнав о том, что местный житель желает незаконно получить страховую выплату якобы ввиду своей нетрудоспособности, решила ему помочь. Женщина оценила свою "помощь" в 35 тысяч рублей. Врач планировала оформить мужчине необходимые фиктивные документы об установлении ему второй группы инвалидности.

Получив указанную сумму денег, подозреваемая изготовила подложную справку. Задержали женщину в тот момент, когда она передавала фиктивный документ мужчине.

- Установлено, что нет никаких оснований признавать волгоградца инвалидом. Обследованию комиссией врачей мужчина не подвергался. И более того, в том медучреждении, где работала подозреваемая, он даже не появлялся, - рассказала корреспонденту старший помощник руководителя управления СУ СК России по Волгоградской области Наталия Куницкая.

Уголовное дело было возбуждено на основании материалов, представленных оперативными сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Волгоградской области.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Стоит отметить, что свою вину в содеянном подозреваемая не признает, а от дачи каких-либо показаний отказывается. По ходатайству следователя в отношении женщины суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

Надира Коннова

ФОТО: ИА "СоцИнформБюро"