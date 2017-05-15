Депутаты городской думы обнародовали свои доходы
На официальном портале Волгоградской городской Думы появились сведения о доходах и имуществе народны....
В Волгограде концессионером ЦПКиО станет ООО «Парк»
Конкурс на получение в концессию волгоградского центрального парка культуры и отдыха не состоялся в ....
|Под Волгоградом нерадивая мать получила сутки ареста
|Скандалы и ЧП
|15.05.2017 13:44
|
Тогда госслужащий составил на должницу протокол и направил его в суд. В результате, алиментщицу признали виновной и наказали обязательными работами сроком на 40 часов. Однако нерадивая мать не явилась на отработку, за что получила сутки ареста.
- Если после отбывания наказания должница продолжит уклоняться от уплаты алиментов, то она будет привлечена к уголовной ответственности, - сообщили в пресс-службе УФССП России по Волгоградской области.
Полина Макарова
Понравилась новость? Поделись с друзьями!
Последние новости
-
14:27
В Волгограде полиция ищет угнанный "Ленд Крузер Прадо"
-
14:17
Житель Калача-на-Дону винтовкой избил мужчину
-
13:46
Фигурантка дела об обмане дольщиков на 30 млн идет под суд
-
13:44
Под Волгоградом нерадивая мать получила сутки ареста
-
13:26
Врач волгоградского главного бюро МСЭ подозревается в получении взятки
-
13:04
Разыскиваемый преступник бросился в бега при виде правоохранителей
-
13:01
В Волгограде автомобилист спас бездомного кота
-
12:56
Под Волгоградом 27-летний мужчина вступил в связь с несовершеннолетней племянницей жены
-
12:12
Доверчивые волгоградцы продолжают отдавать деньги мошенникам
-
12:11
В Волгограде две УК лишились восьми домов
-
11:41
В Волгограде снова отменили часть маршруток
-
11:10
На севере Волгограда безработный из супермаркета украл шесть банок кофе
-
11:09
Волгоградский ЦУМ избавят от самовольных пристроек
-
10:58
Волгоградцам покажут сокровища кочевой аристократии
Самое читаемое
-
14:27
В Волгограде полиция ищет угнанный "Ленд Крузер Прадо"
-
14:17
Житель Калача-на-Дону винтовкой избил мужчину
-
13:46
Фигурантка дела об обмане дольщиков на 30 млн идет под суд
-
13:44
Под Волгоградом нерадивая мать получила сутки ареста
-
13:26
Врач волгоградского главного бюро МСЭ подозревается в получении взятки
-
13:04
Разыскиваемый преступник бросился в бега при виде правоохранителей
-
12:56
Под Волгоградом 27-летний мужчина вступил в связь с несовершеннолетней племянницей жены
Последние комментарии
-
Андрей Бочаров оказался в числе двоечников
-
Народ ! Не всё так просто как вы думаете !Не Бочаров назначает зар.платы народу, а Правительство ... >>
-
Забрал у пенсионеров Ветеранов области законную доплату в 558 рублей,подавилс я бы этими деньгами! >>
-
-
В Волгограде автобус протащил зажатую дверью пассажирку по дороге
-
Переименовать не в Питеравто а СКОТОВОЗ >>
-
-
В Волгограде госпитализировали пассажирку "безопасного" автобуса
-
А когда в маршрутках, люди гибнут через раз, ломают себе руки ноги вылетают из лобовых стёкол. Автобус ... >>
-
-
В Волгограде депутаты вновь рассмотрят вопрос о переводе часов в регионе
-
А в декабре (если стрелки переведут) начнете возмущаться " Еще только 3 часа дня, а солнце уже зашло ... >>
-
-
В Волгограде пострадавшего от рук школьника бездомного пенсионера выгнали из больницы
-
В Волгограде ученик начальных классов пробил камнем голову пенсионеру
-
Это дело соц. работника больницы - помочь бездомному немощному человеку, которого некуда выписывать. >>
-
-
Враги современной России: мнения экспертов
-
Запредельная коррупция и вредительская экономическая политика - главные враги России. >>
-
-
Стало известно, чем занималась волгоградка, ехавшая в электричке с поднятой рукой
-
Может она секаса хотела? :-))) >>
-