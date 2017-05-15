Под Волгоградом нерадивая мать получила сутки ареста



Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в региональной службе судебных приставов, гражданка П. не платила алименты и игнорировала предупреждения пристава об административной ответственности. Таким образом, за женщиной образовался долг в размере 130 000 рублей.

Тогда госслужащий составил на должницу протокол и направил его в суд. В результате, алиментщицу признали виновной и наказали обязательными работами сроком на 40 часов. Однако нерадивая мать не явилась на отработку, за что получила сутки ареста.

- Если после отбывания наказания должница продолжит уклоняться от уплаты алиментов, то она будет привлечена к уголовной ответственности, - сообщили в пресс-службе УФССП России по Волгоградской области.

Полина Макарова

ФОТО: пресс-служба УФССП России по региону