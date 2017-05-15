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Под Волгоградом нерадивая мать получила сутки ареста Печать
Скандалы и ЧП
15.05.2017 13:44

Под Волгоградом нерадивая мать получила сутки ареста

Жительница Калачевского района задолжала 130 000 рублей алиментов на содержание собственного ребенка.


Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в региональной службе судебных приставов, гражданка П. не платила алименты и игнорировала предупреждения пристава об административной ответственности. Таким образом, за женщиной образовался долг в размере 130 000 рублей.

Тогда госслужащий составил на должницу протокол и направил его в суд. В результате, алиментщицу признали виновной и наказали обязательными работами сроком на 40 часов. Однако нерадивая мать не явилась на отработку, за что получила сутки ареста.

- Если после отбывания наказания должница продолжит уклоняться от уплаты алиментов, то она будет привлечена к уголовной ответственности, - сообщили в пресс-службе УФССП России по Волгоградской области.

Полина Макарова
ФОТО: пресс-служба УФССП России по региону

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