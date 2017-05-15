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|15.05.2017 13:46
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Прокуратура Волгоградской области направила в суд уголовное дело в отношении 36-летней Нины Филатовой. Женщина подозревается в 4 эпизодах мошенничества.
По данным следствия, Филатова с 2010 по 2011 годы похитила 2,3 миллиона рублей у 11 волгоградцев. Женщина ввела людей в заблуждение, сообщив, что является собственницей нескольких продаваемых квартир.
Кроме этого, в 2014 году Нина Филатова вместе с сообщницей Викторией Сачалиной оформили фиктивную строительную фирму «Алфавит». Компания якобы должна была построить многоэтажный дом по адресу: г.Волгоград, ул.Двинская, 47 «А».
С 4 апреля по 3 октября 2014 года мошенницы привлекли к фальшивому строительству около 30 миллионов рублей у 24 волгоградцев. Деньгами подельницы распорядились по собственному усмотрению, а для подстраховки на месте будущего дома поставили только площадку.
Из украденных средств Филатова смогла приобрести для себя новый дорогостоящий автомобиль, а также обналичить 1 миллион рублей через доверенных лиц.
Расследование уголовного дела проводилось сотрудниками СЧ ГСУ ГУ МВД России по области. Свою вину в преступлениях женщина не признала.
Теперь ей грозит до 7 лет тюремного заключения. Ее сообщница Виктория Сачалина ранее уже получила наказание в виде 4 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
Юлия Соболева
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