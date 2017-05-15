ОАО ЕДКММ
Фигурантка дела об обмане дольщиков на 30 млн идет под суд Печать
Скандалы и ЧП
15.05.2017 13:46

Одна из руководителей компании ООО «Алфавит» получит наказание за хищение 30 миллионов. Ранее ее сообщница уже получила 4 года колонии.

Одна из руководителей компании ООО «Алфавит» получит наказание за хищение 30 миллионов. Ранее ее сообщница уже получила 4 года колонии.

Прокуратура Волгоградской области направила в суд уголовное дело в отношении 36-летней Нины Филатовой. Женщина подозревается в 4 эпизодах мошенничества.

По данным следствия, Филатова с 2010 по 2011 годы похитила 2,3 миллиона рублей у 11 волгоградцев. Женщина ввела людей в заблуждение, сообщив, что является собственницей нескольких продаваемых квартир.

Кроме этого, в 2014 году Нина Филатова вместе с сообщницей Викторией Сачалиной оформили фиктивную строительную фирму «Алфавит». Компания якобы должна была построить многоэтажный дом по адресу: г.Волгоград, ул.Двинская, 47 «А».

С 4 апреля по 3 октября 2014 года мошенницы привлекли к фальшивому строительству около 30 миллионов рублей у 24 волгоградцев. Деньгами подельницы распорядились по собственному усмотрению, а для подстраховки на месте будущего дома поставили только площадку.

Из украденных средств Филатова смогла приобрести для себя новый дорогостоящий автомобиль, а также обналичить 1 миллион рублей через доверенных лиц.

Расследование уголовного дела проводилось сотрудниками СЧ ГСУ ГУ МВД России по области. Свою вину в преступлениях женщина не признала.

Теперь ей грозит до 7 лет тюремного заключения. Ее сообщница Виктория Сачалина ранее уже получила наказание в виде 4 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Юлия Соболева
Фото: globallookpress

< Предыдущая   Следующая >
 

Понравилась новость? Поделись с друзьями!

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Архив новостей

 

Самое читаемое

Баннер
Баннер
Баннер
Баннер

Последние комментарии

добавить на Яндекс

Новости Волгограда и Волгоградской области. Новости за сегодня, криминальные новости, чрезвычайные происшествия, экономика, политика, персоны и многое другое...

© Все права на материалы сайта принадлежат редакции СоцИнформБюро. Перепечатка допустима только при наличии прямой гиперссылки на сайт.

Информационное агентство СоцИнформБюро. 16+

Свидетельство о регистрации ИА № ТУ34-00512 от 15 мая 2013г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Волгоградской области и Республике Калмыкия.

Телефон 8 (961) 685-20-68, Адрес: 400048, Россия, Волгоград, просп.Жукова, д.100, Email: info(0)volgasib.ru

Реклама на сайте

Баннер
Рейтинг@Mail.ru