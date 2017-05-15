Житель Калача-на-Дону винтовкой избил мужчину

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, 14 мая в городскую больницу в Калаче-на-Дону доставили избитого 45-летнего местного жителя. Медики диагностировали у него травмы головы и сообщили об этом в полицию.

В ходе разыскных мероприятий оперативники по горячим следам нашли и задержали подозреваемого. Им оказался 34-летний безработный и ранее судимый житель Ольховского района.

Задержанный во всем сознался. Мужчина пояснил, что приревновал к потерпевшему их общую знакомую, а затем в порыве гнева несколько раз ударил его пневматической винтовкой по голове.

За причинение тяжкого вреда здоровью ревнивцу грозит до 10 лет тюрьмы.

Полина Макарова

ФОТО:globallookpress