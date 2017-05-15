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В Волгограде полиция ищет угнанный "Ленд Крузер Прадо" Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
15.05.2017 14:27

В Волгограде полиция ищет угнанный

Автомобиль был похищен неизвестными с улицы Ковровской в Ворошиловском районе.

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе Управления МВД России по Волгограду, с улицы Ковровской был похищен автомобиль "Тойота Ленд Крузер Прадо 150" 2013 года выпуска. Государственный номер иномарки - А797МН134.

Владелец поставил свое авто 12 мая в 9 часов вечера за "Киномаксом", а сегодня, 15 мая, в 10 часов утра машины на месте он не обнаружил. В ведомстве отметили, что из особых примет у автомобиля белого цвета тонированные задние стекла.

Просьба очевидцев данного происшествия или граждан, знающих о местонахождении автомобиля, сообщить в полицию.

Надира Коннова
ФОТО: Социальная сеть ВКонтакте

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