Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе Управления МВД России по Волгограду, с улицы Ковровской был похищен автомобиль "Тойота Ленд Крузер Прадо 150" 2013 года выпуска. Государственный номер иномарки - А797МН134.

Владелец поставил свое авто 12 мая в 9 часов вечера за "Киномаксом", а сегодня, 15 мая, в 10 часов утра машины на месте он не обнаружил. В ведомстве отметили, что из особых примет у автомобиля белого цвета тонированные задние стекла.

Просьба очевидцев данного происшествия или граждан, знающих о местонахождении автомобиля, сообщить в полицию.

Надира Коннова

ФОТО: Социальная сеть ВКонтакте