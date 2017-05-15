Преступную группу осудили за мошенничество с ценными бумагами

Краснооктябрьский районный суд признал виновными в мошенничестве Владислава Парковского, Максима Назарука, Сергея Гуляева и Ивана Ширяева.

Напомним, что в январе 2016 года мужчины объединились в преступную группу, чтобы заниматься махинациями с ценными бумагами.

Мошенники искали родственников умерших владельцев акций и оформляли поддельные свидетельства о праве на наследство.

Таким образом злоумышленникам удалось незаконно получить и перепродать чужих акций на сумму в 3 миллиона рублей. Также они пытались продать другие акции на 4,5 миллиона рублей.

Вычислить мошенников удалось по одинаковым орфографическим ошибкам в разных свидетельствах. Данную оплошность обнаружили потенциальные покупатели и сразу же сообщили в правоохранительные органы.

Все дальнейшие махинации преступной группы проходили уже под контролем полиции. Задержать преступников удалось в банке при попытке продать акции. Свою вину аферисты признали в полном объеме.

В результате суд приговорил Парковского к 3 годам 6 месяцам колонии общего режима, Назарука – к 3 годам 4 месяцам колонии. Гуляеву назначили 2 года и 6 месяцев условно, а Ширяеву – 2 года и 2 месяца колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами.

Юлия Соболева

Фото: globallookpress