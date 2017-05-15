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|Преступную группу осудили за мошенничество с ценными бумагами
|Скандалы и ЧП
|15.05.2017 17:19
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Краснооктябрьский районный суд признал виновными в мошенничестве Владислава Парковского, Максима Назарука, Сергея Гуляева и Ивана Ширяева.
Напомним, что в январе 2016 года мужчины объединились в преступную группу, чтобы заниматься махинациями с ценными бумагами.
Мошенники искали родственников умерших владельцев акций и оформляли поддельные свидетельства о праве на наследство.
Таким образом злоумышленникам удалось незаконно получить и перепродать чужих акций на сумму в 3 миллиона рублей. Также они пытались продать другие акции на 4,5 миллиона рублей.
Вычислить мошенников удалось по одинаковым орфографическим ошибкам в разных свидетельствах. Данную оплошность обнаружили потенциальные покупатели и сразу же сообщили в правоохранительные органы.
Все дальнейшие махинации преступной группы проходили уже под контролем полиции. Задержать преступников удалось в банке при попытке продать акции. Свою вину аферисты признали в полном объеме.
В результате суд приговорил Парковского к 3 годам 6 месяцам колонии общего режима, Назарука – к 3 годам 4 месяцам колонии. Гуляеву назначили 2 года и 6 месяцев условно, а Ширяеву – 2 года и 2 месяца колонии общего режима.
Юлия Соболева
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