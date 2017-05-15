Неизвестные лица распространяют доносы о связи Алексея Васина с фигурантами дела «реставраторов» от имени активиста регионального ОНФ Эдгара Петросяна. Как рассказал ИА «СоцИнформБюро» сам Петросян, неизвестные лица передали ему бумаги, в которых содержится информация о возможной коррупционной связи руководителя музея-заповедника «Сталинградская битва» Алексея Васина с экс-директорами Министерства культуры РФ. Следует отметить, что на одном из документов стоит подпись Петросяна. По словам активиста, автограф фальшивый. Согласно документам, которые имеются в распоряжении редакции, неизвестные лица от имени Петросяна заявляют о непосредственной коррупционной связи Алексея Васина с фигурантами так называемого дела «реставраторов». Напомним, весной 2016 года по этому делу произошла серия арестов, после того как следствие обнаружило многомиллионные хищения при реставрации крупных объектов культурного наследия. Так, за решетку угодили чиновники Минкульта и руководители компании «БалтСтрой». Вместе с ними был арестован заместитель министра культуры Григорий Пирумов. Согласно материалам следствия, чиновники заключали с близкими к ним коммерческими структурами госконтракты на реставрацию памятников культуры по завышенным расценкам, за что получали откаты. В бумагах говорится, что якобы Васин занимался хищением бюджетных средств, выделенных на реставрацию объектов музея-заповедника «Сталинградская битва» и Мамаева Кургана. Кроме того, упоминается некое участие Васина в поставках фальсифицированного алкоголя из Кабардино-Балкарии и Дагестана. Также, в документах представлено подробное описание того, на что директор музея якобы потратил полученные средства. В том числе упомянут коттедж за 3 миллиона рублей, несколько квартир в центре Волгограда, дорогие автомобили и мотоциклы.





Петросян, в свою очередь заявляет, что он ничего не знает об объективности, содержащейся в данных распространяемых документах. Также, активист сообщает о том, что данные бумаги уже разошлись в администрации региона и областной думе города. Вследствие чего, он обратился в областной следственный комитет с просьбой проверить и пресечь распространение подложных сведений. Активист считает, что его имя намеренно использовали, чтобы дискредитировать директора музея «Сталинградская битва». Также, Петросян не исключает попытку скомпрометировать, таким образом, участие Васина в довыборах в областную Думу по Дзержинскому району Волгограда. - Появление подобных писем перед выборами - это явное желание запугать кандидата, а в качестве страшилки кто-то решил использовать моё имя, что мне не может нравиться. У меня две версии появления - кто-то хочет «развести» кандидата на деньги, таким образом, или же кто-то хочет запугать оппонента, чтобы тот сошёл с дистанции. Лично я любую фактуру всегда публикую, делая её общедоступной, и не в моих правилах распространять кляузы. А в бумажках звучат довольно серьёзные обвинения и если у следствия возникнут по ним вопросы, то они их зададут, если же нет, то это обычная клевета, - сообщил Эдгар Петросян корреспонденту ИА «СоцИнформБюро». Полина Макарова ФОТО: личный архив Эдгара Петросяна Следующая >