ОАО ЕДКММ
Под Волгоградом 18-летний лихач на "УАЗ" устроил смертельное ДТП Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
16.05.2017 09:48

Под Волгоградом 18-летний лихач на

18-летний водитель так разогнал свой автомобиль, что тот опрокинулся в левый кювет.

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, накануне днем в Руднянском районе Волгоградской области 18-летний водитель, управляя автомашиной "УАЗ-3469", следовал по автодороге "г. Жирновск – ст. Вёшенская" в сторону ст. Вёшенская. На 24 км. дороги молодой водитель превысил допустимую скорость движения и, не справившись с управлением, совершил опрокидывание в левый кювет.

- В результате дорожно-транспортного происшествия 29-летний пассажир автомашины погиб, водитель с травмами был доставлен в ЦРБ Руднянского района, - прокомментировали в ведомстве.

Надира Коннова

< Предыдущая   Следующая >
 

Понравилась новость? Поделись с друзьями!

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Архив новостей

 

Самое читаемое

Баннер
Баннер
Баннер
Баннер

Последние комментарии

добавить на Яндекс

Новости Волгограда и Волгоградской области. Новости за сегодня, криминальные новости, чрезвычайные происшествия, экономика, политика, персоны и многое другое...

© Все права на материалы сайта принадлежат редакции СоцИнформБюро. Перепечатка допустима только при наличии прямой гиперссылки на сайт.

Информационное агентство СоцИнформБюро. 16+

Свидетельство о регистрации ИА № ТУ34-00512 от 15 мая 2013г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Волгоградской области и Республике Калмыкия.

Телефон 8 (961) 685-20-68, Адрес: 400048, Россия, Волгоград, просп.Жукова, д.100, Email: info(0)volgasib.ru

Реклама на сайте

Баннер
Рейтинг@Mail.ru