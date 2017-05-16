Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, накануне днем в Руднянском районе Волгоградской области 18-летний водитель, управляя автомашиной "УАЗ-3469", следовал по автодороге "г. Жирновск – ст. Вёшенская" в сторону ст. Вёшенская. На 24 км. дороги молодой водитель превысил допустимую скорость движения и, не справившись с управлением, совершил опрокидывание в левый кювет.

- В результате дорожно-транспортного происшествия 29-летний пассажир автомашины погиб, водитель с травмами был доставлен в ЦРБ Руднянского района, - прокомментировали в ведомстве.

Надира Коннова