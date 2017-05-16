В Волжском водитель на Chevrolet Lacetti устроил массовое ДТП. ФОТО

Как сообщает "СоцИнформБюро" со ссылкой на очевидцев, нетрезвый водитель, управляя автомобилем Chevrolet Lacetti, не выбрал безопасную скорость движения и протаранил два автомобиля у Центрального стадиона имени Ф. Г. Логинова, после чего уехал с места происшествия. При этом, по словам свидетелей, иномарка двигалась по встречной полосе.

- Мы еле свернули в сторону, а водитель продолжал двигаться по встречке в сторону Политеха, - рассказали очевидцы.

На повороте на встречной полосе водитель Chevrolet Lacetti врезался в автомобиль Peugeot.

- Парню в Peugeot придавило ноги и он получил сотрясение головы. Водителя задержали прибывшие на место происшествия сотрудники ДПС, - поделились очевидцы.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Надира Коннова

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