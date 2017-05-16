Вчера в Волжском сотрудники Росгвардии совместно с бойцами ОМОНа проводили операцию по вызволению из квартиры разбушевавшегося местного жителя.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе ведомства, накануне в полицию поступил вызов из дома на улице 87-й Гвардейской.

Оказалось, что в ходе семейного конфликта 35-летний сотрудник ЧОПа стал угрожать своим родителям ножом, выгнал их на улицу и забаррикадировался в квартире.

Опасаясь, что мужчина захочет совершить самоубийство, в доме незамедлительно была перекрыта подача бытового газа.

Так мужчина просидел один в квартире почти всю ночь. От переговоров с родителями и силовиками все это время он отказывался.

Утром на место происшествия прибыли сотрудники ОМОНа регионального Управления Росгвардии, вскрыли дверь и задержали волжанина. При этом гражданин пытался оказывать сопротивление, нанося силовикам удары ножом.

Юлия Соболева

Фото: ИА «СоцИнформБюро»