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|В Волгограде участились автомобильные кражи
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|16.05.2017 11:09
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Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе УМВД России по Волгограду, за прошедшие сутки в городе произошла серия краж из автомобилей. Так, в отдел полиции Краснооктябрьского района накануне обратился 24-летний местный житель. Молодой человек рассказал, что у его авто, припаркованного возле дома, неизвестные вскрыли замок водительской двери и похитили автомагнитолу, аудиоколонки, а также деньги в сумме больше 53 тысяч рублей.
Также, в Дзержинском районе неизвестный выставил заднее боковое стекло отечественного автомобиля, припаркованного у дома. Таким образом, злоумышленник похитил из салона акустическую систему стоимостью более 4500 рублей.
Еще из оной машины, припаркованной по улице Жукова, автовор похитил магнитолу, автомобильный насос и аккумуляторную батарею из моторного отсека. С заявлением о краже 35-летний волгоградец обратился в полицию.
Один из автомобилистов стал жертвой вора, когда находился в салоне своей машины.
- 30-летний волгоградец следуя на своем автомобиле из Москвы в Волгоград, согласился подвести до въезда в город неизвестного мужчину. После того как незнакомец покинул автомобиль, молодой человек обнаружил пропажу своего планшета из салона автомашины, - сообщили в пресс-службе УМВД Волгограда
Сейчас по факту краж полицейские ведут расследования. В свою очередь, правоохранители напоминают владельцам авто о том, что не следует оставлять в машинах документы и ценные вещи, которые могут привлечь внимание воров.
- Оборудуйте автомашины охранными сигнализациями. Если вы стали жертвой преступления, незамедлительно обращайтесь в полицию, - рекомендуют в ведомстве.
Полина Макарова
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