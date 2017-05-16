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Администрацию Городищенского района оштрафовали за волокиту Печать
Скандалы и ЧП
16.05.2017 12:41

Администрацию Городищенского района оштрафовали за волокиту

Сотрудники районной и городской администрации получили наказание за ненадлежащее оказание услуг.

Прокуратура провела проверку работы администрации Городищенского городского поселения и Городищенского района, в ходе которой вскрылись факты нарушений законодательства.

Так, городские власти неправомерно отказывали предпринимателям в предоставлении в аренду земельных участков. Кроме этого, администрация регулярно занималась волокитой при рассмотрении обращений граждан.

В результате в отношении 4 должностных лиц были возбуждены административные дела. Суд назначил им наказание в виде 7 тысяч рублей штрафа каждому.

Юлия Соболева
Фото: globallookpress

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