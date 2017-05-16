Администрацию Городищенского района оштрафовали за волокиту

Прокуратура провела проверку работы администрации Городищенского городского поселения и Городищенского района, в ходе которой вскрылись факты нарушений законодательства.

Так, городские власти неправомерно отказывали предпринимателям в предоставлении в аренду земельных участков. Кроме этого, администрация регулярно занималась волокитой при рассмотрении обращений граждан.

В результате в отношении 4 должностных лиц были возбуждены административные дела. Суд назначил им наказание в виде 7 тысяч рублей штрафа каждому.

Юлия Соболева

Фото: globallookpress