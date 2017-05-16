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В Советском районе Волгограда взорвался жилой дом Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
16.05.2017 13:22

В Советском районе Волгограда взорвался жилой дом

В доме по адресу Университетский, 60, по предварительным данным, газовики производили работы.

Как сообщили "СоцИнформБюро" очевидцы происшествия, взрыв произошел в начале второго часа дня в Советском районе города. На фото, которые стали появляться в социальных сетях, видно, как в результате взрыва обрушился целый подъезд с четвертого до первого этажа.

На данный момент нет информации о том, есть ли погибшие и пострадавшие. Получить оперативный комментарий в экстренных службах города не удалось. На место происшествия отправился наш корреспондент.

Напомним, полтора года назад прогремел взрыв в девятиэтажном доме на улице Космонавтов, обрушивший целый подъезд и унесший жизни пяти человек. Тогда официальной версией назвали взрыв смеси горючих газов в квартире №64. Между тем, жильцы дома уверены, что взорвался один из снарядов, хранившихся в данной квартире. Ведь парень являлся так называемым чёрным копателем, нелегально искавшим мины и фугасы времён Великой отечественной войны.

Надира Коннова
ФОТО: Наиль Умаров

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