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Волгоградка два года получала пенсию за умершую мать Печать
Скандалы и ЧП
16.05.2017 16:39

Волгоградка два года получала пенсию за умершую мать

Предприимчивая женщина обманом получила почти 550 тысяч рублей.


Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, закончено расследование дела о незаконном получении пенсии за умершего человека.

Следователи выяснили, что 52-летняя волгоградка, после смерти ее 77-летней матери из Суровикинского района, не обратилась в органы ЗАГС за соответствующим свидетельством. Также, женщина не сообщила о данном факте и в Пенсионный Фонд РФ. Вместо этого она использовала банковскую карту умершей, чтобы получать деньги от трудовой пенсии.

По версии следствия, чтобы обмануть госорганы, волгоградка уговорила свекровь представится своей якобы живой матерью. Таким образом, женщина ввела в заблуждение нотариуса и оформила доверенность на пенсию и другие выплаты, причитавшиеся живому человеку. Документ обвиняемая предоставила в Пенсионный фонд, после чего больше двух лет незаконно получала денежные средства. Таким образом, предприимчивая волгоградка похитила около 550 тысяч рублей.

В результате оперативно-разыскных мероприятий, подозреваемую задержали сотрудники экономической безопасности и противодействия коррупции Отдела МВД России по Суровикинскому району. В содеянном женщина созналась.

Уголовное дело рассмотрят в суде Суровикинского района

Полина Макарова
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