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В доме по адресу Университетский, 60, по предварительным данным, газовики производили работы. ....
|Появилось видео с места взрыва жилого дома в Волгограде
|Скандалы и ЧП
|16.05.2017 16:49
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По предварительным данным, сегодня около 13 часов в многоэтажном жилом доме на Университетском проспекте произошел сильный хлопок, в результате которого обрушились все межэтажные перекрытия одного из подъездов.
Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе СК по региону, на месте происшествия были обнаружены тела двух погибших – мужчины и женщины.
Сейчас на месте происшествия работают спасатели и оперативные службы. ИА "СоцИнформБюро" ведет прямую трансляцию с места событий.
Юлия Соболева
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