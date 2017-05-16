Появилось видео с места взрыва жилого дома в Волгограде

По предварительным данным, сегодня около 13 часов в многоэтажном жилом доме на Университетском проспекте произошел сильный хлопок, в результате которого обрушились все межэтажные перекрытия одного из подъездов.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе СК по региону, на месте происшествия были обнаружены тела двух погибших – мужчины и женщины.

Сейчас на месте происшествия работают спасатели и оперативные службы. ИА "СоцИнформБюро" ведет прямую трансляцию с места событий.

Юлия Соболева

Фото, видео: ИА «СоцИнформБюро»