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Появилось видео с места взрыва жилого дома в Волгограде Печать
Скандалы и ЧП
16.05.2017 16:49

Появилось видео с места взрыва жилого дома в Волгограде

Взрыв произошел сегодня в начале второго часа в Советском районе Волгограда.

По предварительным данным, сегодня около 13 часов в многоэтажном жилом доме на Университетском проспекте произошел сильный хлопок, в результате которого обрушились все межэтажные перекрытия одного из подъездов.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе СК по региону, на месте происшествия были обнаружены тела двух погибших – мужчины и женщины.

Сейчас на месте происшествия работают спасатели и оперативные службы. ИА "СоцИнформБюро" ведет прямую трансляцию с места событий.

Юлия Соболева
Фото, видео: ИА «СоцИнформБюро»

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