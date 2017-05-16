Волгоградец купил авиабилет у мошенников

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгограду, накануне от рук интернет-мошенников пострадал 23-летний житель Тракторозаводского района. Молодой человек рассказал полицейским, что решил купить авиабилеты онлайн.

Так, он выбрал сайт с дешевыми предложениями. При этом мужчина не придал значения предупреждению о том, что страница не является официальной. Волгоградец перевел часть денег на указанный счет. Через несколько минут ему перезвонили и мужчина, который представился сотрудником фирмы и попросил сообщить персональные данные банковской карты якобы для оформления необходимых сборов на авиаперевозку. После того, как заказчик сообщил реквизиты своей банковской карты, он обнаружил списание денежных средств.

По статье «Мошенничество» возбуждено уголовное дело.



Ольга Титова

ФОТО:globallookpress