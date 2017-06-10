Суд обязал чиновников убрать мусор и камыш на юге Волгограда



Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе прокуратуры региона, в ходе проверки сотрудники ведомства только в Красноармейском районе обнаружили восемь несанкционированных мусорок и одиннадцать камышовых зарослей.

Отметим, что в мае этого года здесь уже горел камыш. При этом огонь угрожал жилым массивам, расположенным неподалеку.

В связи с этим прокуратура Красноармейского района через суд потребовала от местных чиновников исполнить их прямые обязанности, а именно убрать мусор и камыш.

Суд удовлетворил требования ведомства в полном объеме.

Полина Макарова

ФОТО:globallookpress