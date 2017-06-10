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Суд обязал чиновников убрать мусор и камыш на юге Волгограда Печать
Скандалы и ЧП
10.06.2017 13:58

Суд обязал чиновников убрать мусор и камыш на юге Волгограда

Администрации Красноармейского района придется разобрать восемь несанкционированных свалок и ликвидировать заросли камыша близ жилых домов.


Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе прокуратуры региона, в ходе проверки сотрудники ведомства только в Красноармейском районе обнаружили восемь несанкционированных мусорок и одиннадцать камышовых зарослей.

Отметим, что в мае этого года здесь уже горел камыш. При этом огонь угрожал жилым массивам, расположенным неподалеку.

В связи с этим прокуратура Красноармейского района через суд потребовала от местных чиновников исполнить их прямые обязанности, а именно убрать мусор и камыш.

Суд удовлетворил требования ведомства в полном объеме.

Полина Макарова
ФОТО:globallookpress

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Комментарии   

 
0 #1 Сергей 10.06.2017 14:30
Спешу напомнить, что еще собирались планировку уборки в кировском районе, там тоже немало свалок, где Волга.
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