Полицейские задержали преступного лидера

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В ходе обыска по месту проживания «Анвара» полицейские изъяли боевую гранату «РГД» с запалом, а также наркотическое вещество «героин» общим весом около двух граммов и религиозную литературу.
Как сообщили ИА «Социнформбюро» в пресс-службе МВД России, в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 228 части 1 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств).
На данный момент фигурант заключен под стражу. Полицейские проводят мероприятия на установление причастности задержанного к другим преступлениям.
Возбуждено ли уголовное дело по факту обнаруженной у задержанного «Анвара» боевой гранаты, пресс-служба МВД ничего не указала.
Евгений Иванов
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