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Полицейские задержали преступного лидера Печать
Скандалы и ЧП
11.06.2017 00:12

Полицейские задержали преступного лидера

 Сотрудники уголовного розыска при поддержке бойцов Росгвардии задержали лидера уголовно-преступной среды среди уроженцев Средней Азии.


В ходе оперативно-розыскных мероприятий, сотрудники полиции задержали на территории Вязниковского района Владимирской области 42-летнего лидера преступной среды, в криминальных кругах именуемого как «Анвар».

В ходе обыска по месту проживания «Анвара» полицейские изъяли боевую гранату «РГД» с запалом, а также наркотическое вещество «героин» общим весом около двух граммов и религиозную литературу.

Как сообщили ИА «Социнформбюро» в пресс-службе МВД России, в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 228 части 1 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств).

На данный момент фигурант заключен под стражу. Полицейские проводят мероприятия на установление причастности задержанного к другим преступлениям.

Возбуждено ли уголовное дело по факту обнаруженной у задержанного «Анвара» боевой гранаты, пресс-служба МВД ничего не указала.

Евгений Иванов

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