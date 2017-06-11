Полицейские задержали преступного лидера



В ходе оперативно-розыскных мероприятий, сотрудники полиции задержали на территории Вязниковского района Владимирской области 42-летнего лидера преступной среды, в криминальных кругах именуемого как «Анвар».

В ходе обыска по месту проживания «Анвара» полицейские изъяли боевую гранату «РГД» с запалом, а также наркотическое вещество «героин» общим весом около двух граммов и религиозную литературу.

Как сообщили ИА «Социнформбюро» в пресс-службе МВД России, в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 228 части 1 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств).

На данный момент фигурант заключен под стражу. Полицейские проводят мероприятия на установление причастности задержанного к другим преступлениям.

Возбуждено ли уголовное дело по факту обнаруженной у задержанного «Анвара» боевой гранаты, пресс-служба МВД ничего не указала.

Евгений Иванов