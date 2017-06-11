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В Московской области ликвидировали "кратовского стрелка" Печать
Скандалы и ЧП
11.06.2017 00:54

В Московской области ликвидировали кратовского стрелка

В ходе спецоперации правоохранители ликвидировали мужчину, устроившего стрельбу в поселке Кратово.


Сотрудники МВД и Росгвардии устранили "кратовского стрелка". Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник.

«Совместная операция МВД и Росгвардии завершена. Стрелявший ликвидирован», - говорится в сообщении.

Вчера днем, 10 июня, 50-ти летний мужчина в поселке Кратово Раменского района Московской области из охотничьего карабина открыл стрельбу по прохожим. Известно о четырех погибших, несколько человек госпитализированы с огнестрельными ранениями. Злоумышленник открыл стрельбу по полиции, ранил спецназовца, после чего сбежал из оцепления.

Полина Макарова
ФОТО: ИА «ТАСС»

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