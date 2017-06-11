В Московской области ликвидировали кратовского стрелка

В ходе спецоперации правоохранители ликвидировали мужчину, устроившего стрельбу в поселке Кратово.

Сотрудники МВД и Росгвардии устранили "кратовского стрелка". Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник. «Совместная операция МВД и Росгвардии завершена. Стрелявший ликвидирован», - говорится в сообщении. Вчера днем, 10 июня, 50-ти летний мужчина в поселке Кратово Раменского района Московской области из охотничьего карабина открыл стрельбу по прохожим. Известно о четырех погибших, несколько человек госпитализированы с огнестрельными ранениями. Злоумышленник открыл стрельбу по полиции, ранил спецназовца, после чего сбежал из оцепления. Полина Макарова

ФОТО: ИА «ТАСС» < Предыдущая Следующая >