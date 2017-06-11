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В Суровикинском районе в ночном пожаре погиб волгоградец Печать
Скандалы и ЧП
11.06.2017 10:52

В Суровикинском районе в ночном пожаре погиб волгоградец

Трагедия случилась в поселке Нижний Чир. Личность погибшего устанавливается.


Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, спасатели узнали о возгорании в Суровикинском районе 11 июня в 3:52. В поселке Нижний Чир на улице Осеева полыхал дом.

Пожарные немедленно выехали на место происшествия. Ликвидировать огонь расчетам удалось в 4:09. На месте пожара спасатели обнаружили труп неизвестного мужчины. Сейчас его личность устанавливается.

По мнению экспертов, возгорание могло случиться из-за короткого замыкания электропровдки.

Полина Макарова
ФОТО: ГУ МЧС России по региону

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Комментарии   

 
0 #1 Guest 11.06.2017 11:31
так это волгоградец приехал в село и там погиб или местный житель в своём доме?
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