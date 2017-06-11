В Суровикинском районе в ночном пожаре погиб волгоградец



Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, спасатели узнали о возгорании в Суровикинском районе 11 июня в 3:52. В поселке Нижний Чир на улице Осеева полыхал дом.

Пожарные немедленно выехали на место происшествия. Ликвидировать огонь расчетам удалось в 4:09. На месте пожара спасатели обнаружили труп неизвестного мужчины. Сейчас его личность устанавливается.

По мнению экспертов, возгорание могло случиться из-за короткого замыкания электропровдки.

Полина Макарова

ФОТО: ГУ МЧС России по региону