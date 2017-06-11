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В Волгограде пьяный шофер за рулем «Рено Логан» протаранил киоск Печать
Скандалы и ЧП
11.06.2017 11:20

В Волгограде пьяный шофер за рулем «Рено Логан» протаранил киоск

В результате инцидента пострадал только нетрезвый водитель.


Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе ГУ МВД России по региону, в центре Волгограда 10 июня около четырех утра зарегистрировано ДТП с пьяным водителем. 40-летний мужчина за рулем «Рено Логан» ехал по Советской. Напротив дома № 17 нетрезвый волгоградец врезался в торговый павильон.

Кроме виновника аварии в ДТП никто не пострадал. Мужчину с травмами доставили в больницу.

Полина Макарова
ФОТО: ИА "СоцИнформБюро"

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