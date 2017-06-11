Чиновников Старополтавского района оштрафовали за волокиту в сфере закупок



Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе прокуратуры региона, администрации Курнаевского, Новоквасниковского и Салтовского сельских поселений Старополтавского района нарушили сроки размещения отчетов об объеме закупок в единой информационной системе.

Кроме этого, проверкой установлено, что между администрацией Старополтавского сельского поселения и ПАО «Волгоградоблэлектро» заключен контракт на оказание услуг по передаче электрической энергии. Однако извещение об этом на сайте появилось с опозданием.

За нарушения закона в сфере закупок четыре главы сельских поселений получили по 15 тысяч рублей штрафов. Помимо этого, виновных должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности.

Полина Макарова

ФОТО: globallookpress