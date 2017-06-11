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|«Кратовский стрелок» застрелился сам
|Скандалы и ЧП
|11.06.2017 13:14
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Напомним, в субботу, 10 июня, около четырех часов дня житель поселка Кратово открыл огонь из охотничьего ружья по людям. Известно о четырех погибших, несколько человек госпитализированы с огнестрельными ранениями.
Установлено, что злоумышленник Зенков Игорь Юрьевич 1967 года рождения использовал ружье ИЖ-18 16 калибра, пистолет системы «Маузер», а также несколько гранат.
После стрельбы по прохожим, мужчина забаррикадировался у себя в доме на улице Пушкинская и открыл огонь по полиции. Во время проведения спецоперации произошло возгорание дома. Сообщается, что в результате сопротивления Зенкова, в больницу с ранениями различной тяжести доставлены также 4 сотрудника ВНГ России по Московской области.
Около полуночи в газовом колодце с огнестрельным ранением грудной клетки правоохранители нашли труп Зенкова. «Кратовский стрелок» совершил суицид во дворе своего дома.
Место происшествия оцеплено, в спецоперации по задержанию преступника, было задействовано 85 сотрудников МУ МВД (26 автомашин), 72 сотрудника ВНГ России по Московской области (8 автомашин).
По данным фактам СО по г. Раменское ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело.
Полина Макарова
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