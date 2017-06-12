Ночью в Волгограде сгорела очередная иномарка

В Краснооктябрьском районе по неизвестной причине загорелся моторный отсек Toyota Land Cruiser. 12 июня в 3.01 на пуль пожарно-спасательной службы поступило сообщение о пожаре в Краснооктбрьском районе. Оказалось, что на улице Поддубного у автомобиля Toyota Land Cruiser загорелся моторный отсек. Пожарным расчётам удалось справиться с огнем в кратчайшие сроки. К счастью, никто не пострадал. Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе МЧС по региону, причина пожара пока устанавливается. Юлия Соболева

Фото: globallookpress < Предыдущая Следующая >