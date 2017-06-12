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Ночью в Волгограде сгорела очередная иномарка Печать
Скандалы и ЧП
12.06.2017 10:18

Ночью в Волгограде сгорела очередная иномарка

В Краснооктябрьском районе по неизвестной причине загорелся моторный отсек Toyota Land Cruiser.

12 июня в 3.01 на пуль пожарно-спасательной службы поступило сообщение о пожаре в Краснооктбрьском районе.

Оказалось, что на улице Поддубного у автомобиля Toyota Land Cruiser загорелся моторный отсек.

Пожарным расчётам удалось справиться с огнем в кратчайшие сроки. К счастью, никто не пострадал.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе МЧС по региону, причина пожара пока устанавливается.

Юлия Соболева
Фото: globallookpress

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