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В Волгограде «Форд Фокус» устроил двойное ДТП Печать
Скандалы и ЧП
12.06.2017 10:49

В Волгограде «Форд Фокус» устроил двойное ДТП

Водитель иномарки сначала столкнулся с машиной «Рено Сандеро», а затем сбил пешехода.

Две аварии были зафиксированы вчера в 16.00 в Красноармейском районе Волгограда.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе МВД по региону, 28-летний водитель «Форд Фокус» решил выехать на дорогу на запрещающий сигнал светофора.

В результате напротив дома №28 по бульвару Энгельса он столкнулся с машиной «Рено Сандеро».

После этого водитель «Фокуса» поменял направление движения и совершил наезд на 39-летнего пешехода.

С места происшествия пострадавший пешеход был госпитализирован.

Юлия Соболева
Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

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