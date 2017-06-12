В Волгограде «Форд Фокус» устроил двойное ДТП

Водитель иномарки сначала столкнулся с машиной «Рено Сандеро», а затем сбил пешехода. Две аварии были зафиксированы вчера в 16.00 в Красноармейском районе Волгограда. Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе МВД по региону, 28-летний водитель «Форд Фокус» решил выехать на дорогу на запрещающий сигнал светофора. В результате напротив дома №28 по бульвару Энгельса он столкнулся с машиной «Рено Сандеро». После этого водитель «Фокуса» поменял направление движения и совершил наезд на 39-летнего пешехода. С места происшествия пострадавший пешеход был госпитализирован. Юлия Соболева

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области Следующая >