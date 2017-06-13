Mitsubishi Pajero утонул в луже в центре города

Как стало известно "СоцИнформБюро", утром 13 июня автомобиль, за рулем которого находилась женщина, подъезжая к дому № 47 по улице Полтавской, угодил в лужу и начал плавно уходить передней частью под воду.

Автоледи на дорогом внедорожнике приняла яму за обычную лужу. По словам женщины, на этой полосе давно уже была впадина и обычно все ее объезжали по встречной. Как раз в это время там двигались машины, поэтому пришлось ехать вперед, что в результате и привело к инциденту. Проезжавшие мимо водители помогли женщине-водителю выбраться через заднюю дверь машины.

Участок дороги в настоящее время перекрыт. На месте работают сотрудники «Нижегородского водоканала» и МЧС. Автомобиль удалось извлечь из ямы в 11:15. Внедорожник подцепили тросом к ковшу трактора и аккуратно вытянули.

По предварительной информации, причиной аварии стал прорыв трубы. Хозяйка авто намерена обратиться в полицию и через суд взыскивать ущерб с "Нижегородского водоканала".

Надира Коннова

ФОТО: Сергей Сенчук