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Mitsubishi Pajero утонул в луже в центре города Печать
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13.06.2017 12:29

Mitsubishi Pajero утонул в луже в центре города

Внедорожник Mitsubishi Pajero провалился в яму на улице Полтавской в центре Нижнего Новгорода. Дорожный инцидент произошел во вторник, 13 июня, около 7:50.

Как стало известно "СоцИнформБюро", утром 13 июня автомобиль, за рулем которого находилась женщина, подъезжая к дому № 47 по улице Полтавской, угодил в лужу и начал плавно уходить передней частью под воду.

Mitsubishi Pajero утонул в луже в центре города

Автоледи на дорогом внедорожнике приняла яму за обычную лужу. По словам женщины, на этой полосе давно уже была впадина и обычно все ее объезжали по встречной. Как раз в это время там двигались машины, поэтому пришлось ехать вперед, что в результате и привело к инциденту. Проезжавшие мимо водители помогли женщине-водителю выбраться через заднюю дверь машины.

Mitsubishi Pajero утонул в луже в центре города

Участок дороги в настоящее время перекрыт. На месте работают сотрудники «Нижегородского водоканала» и МЧС. Автомобиль удалось извлечь из ямы в 11:15. Внедорожник подцепили тросом к ковшу трактора и аккуратно вытянули.

Mitsubishi Pajero утонул в луже в центре города

По предварительной информации, причиной аварии стал прорыв трубы. Хозяйка авто намерена обратиться в полицию и через суд взыскивать ущерб с "Нижегородского водоканала".

Надира Коннова
ФОТО: Сергей Сенчук

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