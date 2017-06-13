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В Городищенском районе поезд протаранил легковушку Печать
Скандалы и ЧП
13.06.2017 12:49

В Городищенском районе поезд протаранил легковушку

Машина попала под локомотив на переезде около села Карповка. Водитель авто погиб.

Смертельная трагедия произошла сегодня около 11.00 на переезде в Городищенском районе.

Известно, что автомобиль ВАЗ-2104 выехал на рельсы перед движущимся поездом.

Как сообщил ИА «СоцИнформБюро» официальный представитель МВД по региону Антон Корнаухов, женщина-водитель легковушки 1984 года рождения от полученных травм скончалась на месте.

На данный момент все подробности происшествия уточняются.

Юлия Соболева
Фото: социальная сеть «ВКонтакте», Жесть Волгограда, Виталий Казаков

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