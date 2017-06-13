В Городищенском районе поезд протаранил легковушку

Машина попала под локомотив на переезде около села Карповка. Водитель авто погиб. Смертельная трагедия произошла сегодня около 11.00 на переезде в Городищенском районе. Известно, что автомобиль ВАЗ-2104 выехал на рельсы перед движущимся поездом. Как сообщил ИА «СоцИнформБюро» официальный представитель МВД по региону Антон Корнаухов, женщина-водитель легковушки 1984 года рождения от полученных травм скончалась на месте. На данный момент все подробности происшествия уточняются. Юлия Соболева

Фото: социальная сеть «ВКонтакте», Жесть Волгограда, Виталий Казаков < Предыдущая Следующая >