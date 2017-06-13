Областные чиновники провалили задание по сокращению своих доходов
Администрация Волгоградской области опубликовала заработки госслужащих за 2016 год. ....
Губернатор Волгоградской области остался в числе середнячков
Агентство политических и экономических коммуникаций опубликовало рейтинг влияния глав регионов за ма....
|Полиция Волгограда задержала серийного маньяка
|Скандалы и ЧП
|13.06.2017 13:47
|
Следственный отдел по Краснооктябрьскому району расследует уголовное дело в отношении 36-летнего местного жителя. Он подозревается в нескольких эпизодах изнасилования.
По данным следствия, вечером 4 декабря 2016 года мужчина под видом частного перевозчика на остановке «Ткачева» в Центральном районе посадил в машину 18-летнюю девушку.
Угрожая убийством, подозреваемый вывез ее на песчаный карьер около 3-й Продольной и изнасиловал.
Подобное преступление произошло ночью 9 июня 2017 года. Жертвой маньяка стала 22-летняя горожанка, которую подозреваемый посадил в машину в районе пересечения 2-й Продольной и улицы Менделеева.
Каждый раз преступник действовал по одному сценарию: знакомился с девушками на остановка, представлялся Алексеем, вывозил на карьер и насиловал, а затем доставлял домой.
Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе СК по региону, следователи полагают, что пострадавших может быть больше.
Правоохранительные органы просят всех, кто стал жертвой серийного преступника, сообщить в следственный отдел по Краснооктябрьскому району.
Юлия Соболева
Понравилась новость? Поделись с друзьями!
-
15:05
Волжане сложили российский триколор из ста автомобилей
-
14:52
Жители подмосковной деревни уже две недели голодают из-за свалки
-
14:49
В регионе подвели итоги специального рейда ГАИ
-
14:38
В Суровикинском районе неизвестные подожгли дом с людьми
-
14:24
В Калачевском районе рецидивисты избили таксиста и угнали его авто
-
13:47
Полиция Волгограда задержала серийного маньяка
-
13:44
В Волгограде на Третьей Продольной убирают разделительное ограждение
-
13:40
Санавиация доставила в Волгоград первого пациента
-
12:49
В Городищенском районе поезд протаранил легковушку
-
12:29
Mitsubishi Pajero утонул в луже в центре города
-
12:16
В Волгограде три женщины попались на уловки интернет-мошенников
-
11:48
Под Волгоградом пьяный мужчина зарубил топором друга
-
11:43
В Госдуме решили записывать имена коррумпированных чиновников
-
11:41
Стал известен средний чек россиянина за один поход в магазин
Самое читаемое
-
14:38
В Суровикинском районе неизвестные подожгли дом с людьми
-
14:24
В Калачевском районе рецидивисты избили таксиста и угнали его авто
-
13:47
Полиция Волгограда задержала серийного маньяка
-
12:49
В Городищенском районе поезд протаранил легковушку
-
12:29
Mitsubishi Pajero утонул в луже в центре города
-
12:16
В Волгограде три женщины попались на уловки интернет-мошенников
-
11:48
Под Волгоградом пьяный мужчина зарубил топором друга
Последние комментарии
-
В Михайловском районе в ДТП с самосвалом пострадали пять человек, в том числе годовалый ребенок
-
Двое человек умерло в больнице после полученых травм ,женщина осталась инвалидом, у ребенка было чмт ... >>
-
-
В Суровикинском районе в ночном пожаре погиб волгоградец
-
так это волгоградец приехал в село и там погиб или местный житель в своём доме? >>
-
-
Горожан снова возмутило поведение мэра
-
Всем привет! Меня зовут Вова, и я тот самый волонтер из Сочи! Я записал видеообращение в котором ... >>
-
-
Как волгоградцам защититься от мошки и комаров без "химии"
-
да уж ну и дыра этот ваш Волгорад!!! Во всей России, в крупных городах, обрабатывают химией, чтобы ... >>
-
-
На детском празднике мэр бросил пакет с подарками на землю. ВИДЕО
-
правители от народа >>
-
-
Несколько волгоградцев превратили водокачку в ЗАГС
-
Говно вопрос! Если двое могут вершить судьбы целой области, то целых 20 человек вообще могут говорить ... >>
-
-
Под Волгоградом экс-супруга уничтожила свадебное платье соперницы
-
Я бы лучше измазала это платье своим какашками. >>
-
-
Полиция Волгограда задержала серийного маньяка
-
несколько лет назад сообщали , что сын бизнесмена в москве работая частным извозчиком тоже подвозил девушек ... >>
-
-
Похоронный дом «Память» традиционно игнорирует запросы УФАС
-
Ужасно когда тебя разводят и обманывают в состоянии шока.Люди что же Вы творите? >>
-
-
Суд обязал чиновников убрать мусор и камыш на юге Волгограда
-
Спешу напомнить, что еще собирались планировку уборки в кировском районе, там тоже немало свалок, где ... >>
-