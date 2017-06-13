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Полиция Волгограда задержала серийного маньяка Печать
Скандалы и ЧП
13.06.2017 13:47

Полиция Волгограда задержала серийного маньяка

На остановках мужчина предлагал девушкам подвезти до дома, затем увозил на песчаный карьер и насиловал.

Следственный отдел по Краснооктябрьскому району расследует уголовное дело в отношении 36-летнего местного жителя. Он подозревается в нескольких эпизодах изнасилования.

По данным следствия, вечером 4 декабря 2016 года мужчина под видом частного перевозчика на остановке «Ткачева» в Центральном районе посадил в машину 18-летнюю девушку.

Угрожая убийством, подозреваемый вывез ее на песчаный карьер около 3-й Продольной и изнасиловал.

Подобное преступление произошло ночью 9 июня 2017 года. Жертвой маньяка стала 22-летняя горожанка, которую подозреваемый посадил в машину в районе пересечения 2-й Продольной и улицы Менделеева.

Каждый раз преступник действовал по одному сценарию: знакомился с девушками на остановка, представлялся Алексеем, вывозил на карьер и насиловал, а затем доставлял домой.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе СК по региону, следователи полагают, что пострадавших может быть больше.

Правоохранительные органы просят всех, кто стал жертвой серийного преступника, сообщить в следственный отдел по Краснооктябрьскому району.

Юлия Соболева
Фото: СК по региону

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