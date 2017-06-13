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В Калачевском районе рецидивисты избили таксиста и угнали его авто Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
13.06.2017 14:24

В Калачевском районе рецидивисты избили таксиста и угнали его авто

Трое мужчин в состоянии алкогольного опьянения силой отобрали у водителя автомобиль, чтобы поехать в Волгоград.

12 июня в дежурную часть МВД по Калачевскому районе обратился водитель службы такси. Мужчина рассказал, что ночью компания молодых людей угнала его автомобиль.

Известно, что в машину мужчины сели в состоянии алкогольного опьянения. Во время поездки один из пассажиров решил сменить маршрут и потребовал поехать в Волгоград. Когда водитель отказался, озлобленный клиент ударил его по голове.

Воспользовавшись тем, что таксист потерял сознание, компания вытолкала его из салона и скрылась на авто.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе МВД по региону, в ходе плана «Перехват» полицейским быстро удалось задержать злоумышленников.

Ими оказались ранее судимые волгоградцы в возрасте 37,36 и 27 лет, которые приехали к своему знакомому в гости.

В результате автомобиль ВАЗ-2106 был возвращен владельцу, а следователи возбудили уголовное дело. Подозреваемым теперь грозит до 5 лет лишения свободы.

Юлия Соболева
Фото:globallookpress

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