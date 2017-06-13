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В Суровикинском районе неизвестные подожгли дом с людьми Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
13.06.2017 14:38

В Суровикинском районе неизвестные подожгли дом с людьми

В результате пожара, устроенного поджигателями, погибли супруги.

Как стало известно "СоцИнформБюро", в станице Нижнечирской Суровикинского района Волгоградской области в ночь с 11 на 12 июня неизвестными лицами был совершен поджог дома. В результате пожара погибла пожилая супружеская пара.

По словам жителей станицы, накануне пять полицейских автомобилей объезжали окрестные деревни в поисках злоумышленников.

- Местные обсуждают, что в станице Нижнечирской кто-то сначала убил пожилую супружескую пару, а затем ограбил и поджег дом. Сейчас поджигателей ищут по всем окрестным деревням, - рассказали жители станицы.

В СУ СКР от каких-либо комментариев отказались, сославшись на то, что устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Однако сам факт того, что произошел пожар и были обнаружены тела двух погибших - подтвердили.

- Более подробная информация появится позже, - сообщила "СоцИнформБюро" старший помощник руководителя управления СУ СК России по Волгоградской области Наталия Куницкая.

Надира Коннова
ФОТО: СК России

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