За совершение двойного убийства разыскивается житель Дубовки

39-летний мужчина разыскивается за преступление, совершенное в ночь с 11 на 12 июня в станице Нижнечирской Суровикинского района Волгоградской области. Как сообщили " СоцИнформБюро" в правоохранительных органах, за совершение двойного убийства разыскивается неработающий ранее судимый житель Дубовки Теняков Алексей Владимирович 1978 года рождения. Всех, кто обладает какой-либо информацией о подозреваемом, просьба сообщить в полицию. Напомним, в ночь с субботы на воскресенье был совершен поджог дома в станице Нижнечирской. На месте трагедии обнаружили тела пожилой супружеской пары. В настоящее время следователи выясняют все причины произошедшего. Анна Павлова < Предыдущая Следующая >