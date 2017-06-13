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За совершение двойного убийства разыскивается житель Дубовки Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
13.06.2017 16:09

За совершение двойного убийства разыскивается житель Дубовки

39-летний мужчина разыскивается за преступление, совершенное в ночь с 11 на 12 июня в станице Нижнечирской Суровикинского района Волгоградской области.

Как сообщили " СоцИнформБюро" в правоохранительных органах, за совершение двойного убийства разыскивается неработающий ранее судимый житель Дубовки Теняков Алексей Владимирович 1978 года рождения.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о подозреваемом, просьба сообщить в полицию.

Напомним, в ночь с субботы на воскресенье был совершен поджог дома в станице Нижнечирской. На месте трагедии обнаружили тела пожилой супружеской пары. В настоящее время следователи выясняют все причины произошедшего.

Анна Павлова

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