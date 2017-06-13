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В Волгограде задержали группу лжериэлторов Печать
Скандалы и ЧП
13.06.2017 16:45

В Волгограде задержали группу лжериэлторов

Девять местных жителей целый год сдавали в Волгограде и Воронеже несуществующие квартиры.

Сотрудники ГУ МВД по борьбе с кибер-преступлениями задержали подозреваемых в мошенничестве в сфере риэлторских услуг.

По данным следствия, с 2016 года девять жителей Волгограда размещали в интернете объявления о сдаче несуществующих квартир.

После заключения фальшивых договоров с клиентами, подозреваемые передавали контактные данные якобы собственника недвижимости, который был подставным лицом.

В Волгограде задержали группу лжериэлторов

Позже подписанные документы при внимательном изучении оказывались лишь договорами на доступ к сайту бесплатных объявлений.

Полиции удалось выяснить, что преступная группа владела офисами в Волгограде и Воронеже. В них оперативники уже провели обыски.

В результате было изъято больше 1000 договоров, а также иные доказательства, имеющие значение для расследования уголовного дела.

В Волгограде задержали группу лжериэлторов

По предварительным данным, сумма причиненного материального ущерба превышает 6 млн. рублей.

Отметим, что все подозреваемые и 26-летний организатор сознались в преступлении. Уголовное дело было возбуждено по статье «Мошенничество».

По данному факту проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий.

Юлия Соболева
Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

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