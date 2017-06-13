В Волгограде задержали группу лжериэлторов

Сотрудники ГУ МВД по борьбе с кибер-преступлениями задержали подозреваемых в мошенничестве в сфере риэлторских услуг.

По данным следствия, с 2016 года девять жителей Волгограда размещали в интернете объявления о сдаче несуществующих квартир.

После заключения фальшивых договоров с клиентами, подозреваемые передавали контактные данные якобы собственника недвижимости, который был подставным лицом.

Позже подписанные документы при внимательном изучении оказывались лишь договорами на доступ к сайту бесплатных объявлений.

Полиции удалось выяснить, что преступная группа владела офисами в Волгограде и Воронеже. В них оперативники уже провели обыски.

В результате было изъято больше 1000 договоров, а также иные доказательства, имеющие значение для расследования уголовного дела.

По предварительным данным, сумма причиненного материального ущерба превышает 6 млн. рублей.

Отметим, что все подозреваемые и 26-летний организатор сознались в преступлении. Уголовное дело было возбуждено по статье «Мошенничество».

По данному факту проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий.

Юлия Соболева

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области